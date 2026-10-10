Bắt giam bị can thứ 7 trong đường dây làm tiền giả liên tỉnh

Ngày 10/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dư Thành Đạt (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi lưu hành tiền giả.

Đạt là bị can thứ 7 trong vụ án làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả xảy ra hồi tháng 8 tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành phố.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định đối với bị can Dư Thành Đạt. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Sáu bị can bị khởi tố trước đó gồm Nguyễn Hồng Ngọc Thảo (22 tuổi, trú TP Cần Thơ); Trần Quốc Khải (26 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp); Bùi Văn Cường (38 tuổi, trú tỉnh An Giang); Huỳnh Quốc Thanh (28 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Trần Quốc Định (25 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Đức Cường (19 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng).

Phát hiện đường dây từ tờ tiền giả 500.000 đồng

Vụ án được phát hiện khoảng 9h ngày 6/8, khi Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo của nhân viên một quán nước trên đường Phạm Sơn Khai về việc khách hàng dùng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả để thanh toán hóa đơn 46.000 đồng, sau đó nhận lại 454.000 đồng.

Đến khoảng 18h cùng ngày, công an xác định Nguyễn Hồng Ngọc Thảo là người sử dụng tờ tiền trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thảo khai do cần tiền tiêu xài và muốn thu lợi bất chính nên lên Facebook tìm mua tiền giả. Trong hai ngày 4 và 5/8, Thảo liên hệ với các đối tượng, mua 32 triệu đồng tiền giả với giá 6,2 triệu đồng tiền thật.

Thảo đã dùng 3 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để thanh toán phí dịch vụ và mua hàng tại Cần Thơ, số còn lại được cất giấu tại hai địa điểm. Khám xét những nơi Thảo khai báo, công an thu giữ thêm 74 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

6 đối tượng Thanh, Cường, Khải, Định, Thảo và Nguyễn Đức Cường. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Từ lời khai của Thảo, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ phối hợp với công an các đơn vị, địa phương mở rộng điều tra. Trong chưa đầy 48 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền giả cùng nhiều thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất.

Kết quả giám định xác định các tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng thu giữ trong vụ án đều là tiền giả.

Theo lời khai của các bị can, đường dây chủ yếu hoạt động qua mạng xã hội. Các đối tượng đăng bài tìm người mua, trao đổi qua ứng dụng nhắn tin rồi xóa tài khoản sau khi giao dịch nhằm tránh bị phát hiện. Tỷ lệ trao đổi có thể lên tới 1 triệu đồng tiền thật đổi lấy 4-6 triệu đồng tiền giả. Số tiền này được đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương, trong đó có các cửa hàng nhỏ ở khu vực nông thôn.

Xác định người tổ chức sản xuất tiền giả

Cơ quan điều tra xác định Huỳnh Quốc Thanh giữ vai trò cầm đầu hoạt động làm tiền giả. Thanh khai bắt đầu sản xuất tiền giả tại nhà riêng ở Tây Ninh từ tháng 2/2026, sau đó đăng bài trên mạng xã hội tìm người mua.

Khám xét nơi ở của Thanh, công an thu giữ 126 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 14 tờ mệnh giá 200.000 đồng nghi là tiền giả, cùng máy in màu đa năng, máy tính xách tay, mực in và nhiều công cụ liên quan.

Thanh khai đã bán tiền giả cho nhiều người tại Tây Ninh, TPHCM, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Cần Thơ.

Nguyễn Trần Quốc Định khai cùng Thanh thực hiện việc làm tiền giả. Sau khi tiêu thụ, hai người dùng tiền thật thu được để trừ chi phí sản xuất, số còn lại chia nhau.