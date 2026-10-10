Tiết lộ 'sức mạnh' giúp thuyền trưởng tàu bị chìm gần 8 giờ vượt sóng dữ bơi vào bờ

“Chạm được đất là sống rồi”, anh Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS bị chìm trên biển Quảng Trị, nhớ lại khoảnh khắc đặt chân lên bờ sau nhiều giờ vật lộn giữa biển.

Đại diện các cơ quan, đơn vị chúc mừng, động viên anh Nguyễn Mạnh Cường khi anh may mắn thoát nạn trong vụ chìm tàu cá. (Ảnh: Minh Phương)

Tối 9/10, chị Nguyễn Ngọc Lụa (34 tuổi), vợ anh Cường, nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia là chồng chị, báo tin anh đã vào bờ an toàn. Trước đó, gia đình nhận tin tàu cá bị chìm, 3 thuyền viên được cứu vớt, riêng anh Cường mất tích.

Chị Lụa bật khóc. Sau nhiều giờ thấp thỏm, không biết chồng đang ở đâu, sống chết thế nào, cuộc gọi ấy đã giúp chị trút bỏ nỗi lo đè nặng nhiều giờ.

Theo lời kể của anh Cường, ngày 9/10, tàu cá QB-93230-TS đang trên đường vào bờ thì gặp mưa to, gió lớn. Anh quyết định neo tàu chờ thời tiết ổn định. Đúng lúc này, một đường ống nước trên tàu bị bung vỡ. Anh cố gắng sửa chữa nhưng không thành.

Đại diện các cơ quan, đoàn thể địa phương đến chia vui với gia đình anh Cường. (Ảnh: Minh Phương)

Nhận thấy tình hình nguy hiểm, anh gọi điện cho em trai và người nhà, thông báo tàu có khả năng bị chìm, đồng thời cung cấp tọa độ để nhờ hỗ trợ. Khoảng 11h55 cùng ngày, tàu chìm cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Khi rơi xuống biển, anh Cường cùng các thuyền viên mỗi người bám vào một chiếc phao, chờ cứu hộ. Sau gần 1 giờ không thấy phương tiện tiếp cận, anh quyết định tự tìm cách vào bờ.

“Lúc đầu tôi cũng tuyệt vọng. Anh em mỗi người một chiếc phao rồi dần tách nhau ra. Tôi vẫn nhìn thấy bờ nhưng dòng hải lưu chảy xiết, sóng to, gió lớn nên việc tự bơi vào bờ rất khó khăn”, anh Cường hồi tưởng.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề biển, anh Cường vẫn không thể lường trước những rủi ro trong tình huống sinh tử này. Giữa biển, tàu thuyền vẫn qua lại nhưng không phát hiện được anh giữa sóng lớn, gió mạnh và dòng nước chảy xiết.

Cán bộ biên phòng và đại diện Hội Chữ thập đỏ địa phương hỗ trợ, động viên anh Cường cùng gia đình vượt qua khó khăn sau tai nạn. (Ảnh: Minh Phương)

“Gần tối, tôi bắt đầu mệt lả. Nhưng nghĩ đến vợ và 3 đứa con, tôi lại cố gắng bơi. Thấy ánh đèn phía bờ, tôi dồn hết sức để hướng vào đó vì càng gần bờ sóng càng mạnh. Bơi được đến đâu hay đến đó, tôi không dám nghĩ nhiều”, anh Cường chia sẻ.

Sau nhiều giờ bơi và trôi dạt giữa sóng nước, khoảng 19h30 cùng ngày, anh Cường vào được bờ biển xã Hoàn Lão. Kiệt sức, anh nằm xuống bờ cát rồi bật khóc vì biết mình còn sống.

Nghỉ lấy sức một lúc, thấy ánh đèn nhà dân, anh cố gắng đi bộ tìm người giúp đỡ. Trời tối, không nhìn rõ đường, anh phải dò dẫm qua cây cối, đi khoảng 15 phút mới đến được một nhà dân. Nghe anh kể lại sự việc, người dân chăm sóc sức khoẻ, cho anh quần áo, hỗ trợ và bố trí ô tô đưa anh trở về nhà an toàn.

Ông Nguyễn Văn Khâm, bố đẻ anh Nguyễn Mạnh Cường, thấp thỏm lo lắng khi hay tin con trai gặp nạn trên biển. (Ảnh: Minh Phương)

Anh Cường trở về an toàn là niềm vui lớn của gia đình, nhưng nỗi lo về sinh kế vẫn còn đó. Vợ chồng anh chưa có nhà riêng, hiện sống cùng nhà ngoại. Hơn 5 năm trước, hai vợ chồng vay mượn hơn 300 triệu đồng để mua tàu cá làm phương tiện mưu sinh. Gần đây, gia đình tiếp tục chi hơn 100 triệu đồng sửa chữa tàu và hơn 200 triệu đồng mua ngư cụ phục vụ nghề lồng bẫy ghẹ.

Ông Nguyễn Văn Khâm, bố đẻ anh Cường, xúc động kể: “Tôi không cầm được nước mắt, vừa mừng vừa khóc, nói không thành tiếng, cứ nghĩ tàu chìm lâu, con khó có thể sống sót”.

Người thân xúc động khi anh Nguyễn Mạnh Cường may mắn trở về an toàn sau gần 8 giờ lênh đênh giữa biển. (Ảnh: Hoài Nam)

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (BĐBP Quảng Trị) đã đến thăm hỏi, chúc mừng anh may mắn thoát nạn, trao quà và động viên gia đình vượt qua khó khăn. Chính quyền phường Bắc Gianh cùng các cơ quan, đoàn thể địa phương cũng đến chia sẻ, hỗ trợ gia đình.

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, khoảng 11h55 ngày 9/10, tàu cá QB-93230-TS, do anh Cường làm chủ kiêm thuyền trưởng, bị chìm khi đang di chuyển vào cửa Gianh, cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Tàu cá QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương, trú tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh làm chủ đã cứu vớt được 3 thuyền viên, riêng anh Cường mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng biên phòng khẩn trương thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trong khu vực phối hợp tìm kiếm, đồng thời huy động tàu cá neo đậu trong bờ tham gia tìm người mất tích.