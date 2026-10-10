Cảnh sát giao thông Lào Cai: Phát hiện vụ vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 7/10/2026, tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, do Thiếu tá Nguyễn Hồng Chiến - Phó Đội trưởng làm Tổ trưởng, phối hợp với Công an xã Bảo Thắng thực hiện nhiệm vụ tại Km46, Quốc lộ 4E, thuộc thôn Cường Thịnh, xã Bảo Thắng.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật cùng các đồ vật, tài liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện bà N.T.N (sinh năm 1967, trú tại thôn Lùng Xa, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 24B2-541.XX, vận chuyển trái phép một cá thể động vật nghi là cu li.

Ngày 9/10/2026, Công an xã Bảo Thắng đã tiến hành thủ tục khởi tố, điều tra vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Cơ quan chức năng đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà N.T.N để điều tra theo khoản 1, Điều 244, Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.