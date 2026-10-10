Khởi tố 21 vi phạm trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 24/9/2026, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an thành phố đồng loạt tiến hành khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty: Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Lực lượng chức năng đã thu giữ: 288 thùng tài liệu các loại, 163 CPU, 3 USB, 4 ổ cứng, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường; 22 con dấu các loại; tiến hành mời làm việc 158 đối tượng liên quan và một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng tại trụ sở công ty. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng bị khởi tố là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên của các công ty trên; ngoài ra còn có các đối tượng là Giám đốc, Phó Giám đốc các công ty kinh doanh trong lĩnh vực khác đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn phục vụ việc hợp thức hóa các chi phí phát sinh.

Qua đấu tranh, khai thác dữ liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng có sự móc ngoặc, chỉ đạo, phân công thực hiện một cách chặt chẽ, tinh vi; khi cơ quan điều tra phát hiện đã tìm cách tiêu hủy hoặc làm thay số liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan để che giấu hành vi phạm tội.

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài liên quan nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường. Hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu tình trạng ô nhiễm môi trường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi của cộng đồng.

Cơ quan chức năng làm việc với các nhân viên công ty. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng vụ án, mở rộng diện đối tượng và hành vi vi phạm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.