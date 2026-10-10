Cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cadisun kháng cáo xin giảm nhẹ tội

TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bị cáo Nguyễn Minh Thành (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cadisun).

Trước đó, hồi tháng 8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Phạm Lương Hòa (Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng giám đốc Công ty Cadisun) mức án 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo từng là cấp dưới của ông Hòa cũng bị truy tố về cùng tội danh và nhận mức án từ 28 tháng tù treo đến 4 năm tù giam gồm: Nguyễn Thị Thêm (Giám đốc Tài chính, vợ bị cáo Thành), Đặng Thị Thu Hương (Kế toán trưởng), Nguyễn Thị Minh (Kế toán tổng hợp), Lê Thị Thành Hải (Trưởng nhóm Kế toán doanh thu công nợ).

Riêng bị cáo Nguyễn Minh Thành (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cadisun) nhận án 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Vợ của bị cáo Thành là Nguyễn Thị Thêm nhận án 36 tháng tù treo.

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Sau bản án sơ thẩm, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cadisun kháng cáo xin được khoan hồng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Thành nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo, khắc phục hết hậu quả trong vụ án, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng…

Theo bản án sơ thẩm, Công ty Cadisun có vốn điều lệ 708 tỷ đồng, với 72 cổ đông. Trong giai đoạn 2020-2023, ông Phạm Lương Hòa giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. Riêng gia đình ông Hòa sở hữu 90,81% vốn điều lệ.

Công ty này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dây điện, cáp điện; có 3 nhà máy và 6 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố, đều hạch toán phụ thuộc.

Thời gian giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cadisun, ông Hòa đã đưa ra chủ trương và tổ chức bán hàng không xuất hóa đơn đối với một phần hàng hóa tiêu thụ, nhằm đưa khoản doanh thu này ra ngoài sổ sách kế toán và phục vụ chi tiêu nội bộ.

Để thực hiện, công ty sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Lemon3- ERP, với 2 phân vùng dữ liệu độc lập gồm: Phân vùng quản trị nội bộ, ghi nhận đầy đủ toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của công ty (bao gồm cả các giao dịch bán hàng hóa có hóa đơn và không có hóa đơn).

Phân vùng kế toán tài chính, báo cáo thuế, chỉ hạch toán những giao dịch mua bán có hóa đơn hợp pháp để phục vụ việc lập báo cáo tài chính và kê khai thuế với cơ quan thuế.

Thực hiện chủ trương trên, Phạm Lương Hòa đã chỉ đạo Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Thị Thêm, Đặng Thị Thu Hương, Lê Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Minh triển khai thực hiện trong toàn bộ hệ thống công ty và các chi nhánh trực thuộc.

Các bị cáo đã không kê khai nộp thuế số tiền chênh lệch hơn 1.377 tỷ đồng. Giám định viên Thuế thành phố Hà Nội kết luận, tổng số tiền mà Công ty Cadisun gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước từ năm 2020- 2023 là hơn 405 tỷ đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm xác định, trong vụ án này, bị cáo Hòa giữ vai trò chính, là người đưa ra chủ trương lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nên phải chịu mức án cao nhất. Các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức thực hiện hành vi phạm tội nên chịu trách nhiệm hình sự thấp hơn bị cáo Phạm Lương Hòa.