Năm người bị khởi tố trong hai vụ mua bán người sang Trung Quốc

Ngày 10/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an TP Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá 2 chuyên án mua bán người, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị cáo buộc dùng thủ đoạn hứa hẹn cuộc sống, việc làm hấp dẫn để dụ dỗ nạn nhân sang Trung Quốc, sau đó bán làm vợ hoặc bóc lột sức lao động.

Lừa bán thiếu nữ 15 tuổi

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam Triệu Thị Hiền (SN 1984, trú phường Chũ, TP Bắc Ninh) và Hoàng Văn Quỳnh (SN 1993, trú xã Biên Sơn, TP Bắc Ninh) để điều tra về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, tháng 3/2016, Hiền quen biết và nhận Quỳnh làm con nuôi. Do không có công việc ổn định, cần tiền tiêu xài, hai người bàn bạc tìm cách tiếp cận các cô gái trẻ, dụ dỗ đưa sang Trung Quốc bán làm vợ để thu lợi bất chính.

Các đối tượng Triệu Thị Hiền, Hoàng Văn Quỳnh tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Đến tháng 7/2016, Quỳnh gặp V.T.L, khi đó 15 tuổi 9 tháng, rồi dùng thông tin gian dối dụ dỗ nạn nhân xuất cảnh. Theo sắp xếp của Hiền, Quỳnh đưa L. từ Bắc Ninh ra Hà Nội, sau đó lên Lào Cai để đưa sang Trung Quốc bán.

Sau khi thực hiện hành vi, hai người nhận 15.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 48 triệu đồng tại thời điểm xảy ra vụ án, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại Trung Quốc, L. bị đưa đến nhà một người đàn ông trung niên để làm vợ. Sau nhiều lần tìm cách, nạn nhân trốn thoát và được lực lượng chức năng hai nước phối hợp giải cứu, trao trả về địa phương.

Lừa phụ nữ sang Trung Quốc làm việc rồi bán

Ở chuyên án thứ hai, ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh khởi tố bị can Lý Hoài Nam (SN 1972), Nguyễn Thị Huệ (SN 1972, cùng trú xã Kiên Lao, TP Bắc Ninh) và Trần Hoa Vịnh (SN 1990, trú phường Chũ) để điều tra về tội Mua bán người.

Theo cơ quan điều tra, Nam đang chấp hành án tại Trại giam Ngọc Lý; Huệ và Vịnh bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an TP Bắc Ninh.

Các đối tượng (từ trái qua phải) Lý Hoài Nam, Nguyễn Thị Huệ, Trần Hoa Vịnh. Ảnh: CACC

Từ tháng 4 đến tháng 6/2023, Vịnh tiếp cận chị D.T.M.T, khi đó 23 tuổi, rồi nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, dụ dỗ chị sang Trung Quốc làm việc với mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, mục đích của Vịnh là bán chị T. cho các chủ cơ sở kinh doanh có nhu cầu sử dụng lao động giá rẻ.

Tin lời, chị T. đồng ý sang Trung Quốc. Sau khi đưa nạn nhân xuất cảnh, Vịnh bán chị cho vợ chồng Nam, Huệ với giá 5,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Trong một lần các đối tượng sơ hở, chị T. tìm cách báo tin cho cơ quan công an qua điện thoại. Sau đó, nạn nhân được chính quyền hai nước phối hợp giải cứu, trao trả về địa phương.

Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng cả hai vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.