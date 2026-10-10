Triệt phá đường dây giả mạo ngân hàng lừa doanh nghiệp Nhật Bản 117 tỷ đồng

Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 3 bị can gồm Vũ Tùng Linh (SN 1993, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại Phú Thọ) về tội “Rửa tiền”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn với 4 bị can gồm Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (SN 1992, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (SN 1994 trú tại Phú Thọ), Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại Hà Nội) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Cơ quan công an lấy lời khai bị can Vũ Tùng Linh.

Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao ẩn danh, có tính chất đặc biệt phức tạp và mang yếu tố xuyên quốc gia.

Hoạt động phạm tội xảy ra tại Nhật Bản từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tiêu hủy các tài liệu chứng cứ, chuẩn bị kịch bản để đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng nhiều tài khoản trung gian, kết hợp với giao dịch tài sản mã hóa, khiến quá trình xác minh chủ thể thực sự của các giao dịch, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều khó khăn.

Kết quả điều tra, một nhóm người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an.

Ngày 10/3/2025, có 15 người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ đồng) vào 3 tài khoản ngân hàng công ty Deep Impact, Venture Invesstors và Luna Development do nhóm lừa đảo quản lý.

Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính khổng lồ này, các bị can lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam.

Tang vật bị thu giữ.

Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1-2% trên mỗi giao dịch.

Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng vụ án.