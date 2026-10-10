Khởi tố 5 vụ án, bắt 21 bị can gian dối trong quan trắc môi trường

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành đấu tranh, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan về tội Giả mạo trong công tác và tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Cuối tháng 9 vừa qua, hơn 250 CBCS thuộc các Phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh chia làm 5 Tổ công tác do lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế cùng với lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo, đồng loạt tiến hành khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty CP Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Công an đã thu giữ 288 thùng tài liệu, 163 CPU, 3 USB, 4 ổ cứng, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường; 22 con dấu các loại; mời làm việc 158 đối tượng liên quan, một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Ban chuyên án họp án.

Qua đấu tranh, khai thác Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng có sự móc ngoặc, chỉ đạo, phân công thực hiện một cách chặt chẽ, tinh vi. Khi bị Cơ quan CSĐT phát hiện, các đối tượng đã tiêu hủy hoặc làm thay đổi một số tài liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan để che giấu hành vi phạm tội.

Các Tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty.

Các đối tượng bị khởi tố là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên của các công ty trên; ngoài ra còn có các đối tượng là Giám đốc, Phó Giám đốc các công ty kinh doanh trong lĩnh vực khác đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn phục vụ cho việc hợp thức hóa các chi phí phát sinh.

Trong số 21 bị can bị khởi tố, có 19 bị can cư trú tại TP Hồ Chí Minh, gồm: Đoàn Thị Thủy (SN 1980), Giám đốc kỹ thuật Công ty Đại Phú; Nguyễn Chí Nhã (SN 1994), Trưởng phòng Thử nghiệm Công ty Đại Phú; Dương Thanh Tuấn (SN 1995), Trưởng phòng Thí nghiệm vi sinh Công ty Đại Phú; Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1997), Trưởng phòng Thí nghiệm không khí, khí thải, Công ty Đại Phú; Nguyễn Đình Lê Đại (SN 1990), Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam (từ ngày 6/12/2024 đến ngày 6/9/2026); Lâm Đức Tráng (SN 1985), Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam (từ khi thành lập năm 2014 đến ngày 6/12/2024); Nguyễn Như Hiển (SN 1980), Giám đốc Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea); Phan Thị Hoài Trinh (SN 1993), Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea); Võ Thị Mỹ Lệ (SN 1987), nhân viên (đã nghỉ việc) Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea); Trần Thị Phương Linh (SN 1993), nhân viên Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea); Đặng Thị Hoài (SN 1986), Kế toán Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea); Lê Thục Anh (SN 1979), Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Lê Hân; Đinh Tấn Thu (SN 1978), Giám đốc Công ty môi trường Phương Nam; Lại Minh Tiến (SN 1983), Phó Giám đốc Công ty môi trường Phương Nam; Cao Trần Thảo Uyên (SN 1990), Trưởng phòng Thí nghiệm Công ty môi trường Phương Nam; Nguyễn Thanh Phong (SN 1985), nguyên Trưởng phòng Thí nghiệm Công ty môi trường Phương Nam (hiện là Phó Giám đốc Công ty Navitek); Hoàng Hoài (SN 1977), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek; Nguyễn Thanh Phong (SN 1985), Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật, Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek; Nguyễn Tuấn Huy (SN 1996), Trưởng phòng thí nghiệm, Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek.

Ngoài ra còn có bị can Nguyễn Thị Quỳnh Vân (SN 1992), cư trú tỉnh Lâm Đồng, Phó Giám đốc kỹ thuật, Trưởng phòng Thí nghiệm, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1984), cư trú TP Đồng Nai, Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Khánh Bảo Vy.

Các Tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu tình trạng ô nhiễm môi trường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi của cộng đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động quan trắc, kiểm nghiệm môi trường cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan Công an để xác minh, xử lý.