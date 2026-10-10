Nữ sinh viên Hà Nội rơi bẫy 'chứng minh vô tội'

Mới đây, Công an xã Thiên Lộc (Hà Nội) nhận tin báo của người dân về việc một nữ sinh thuê nhà nghỉ trên địa bàn có biểu hiện bất thường. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nữ sinh là N.Y.V. (sinh năm 2008, thường trú tại Hải Phòng), hiện tạm trú tại ký túc xá một trường đại học trên địa bàn xã Mê Linh, Hà Nội.

Làm việc với cơ quan công an, V. cho biết đã nhận được những cuộc điện thoại từ các đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Các đối tượng thông báo nữ sinh liên quan đến một vụ án rửa tiền cho đường dây buôn bán ma túy, đồng thời đe dọa sẽ bắt giữ, xử lý nếu không hợp tác.

Để được “xác minh nguồn tiền”, các đối tượng yêu cầu V. phải có 300 triệu đồng trong tài khoản và chuyển số tiền này vào tài khoản do chúng chỉ định.

Trước những lời đe dọa liên tiếp, nữ sinh bị tác động tâm lý, bị các đối tượng điều khiển từ xa.

Cán bộ Công an xã Thiên Lộc đã giải thích, giúp V. nhận ra đây là thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức “bắt cóc online”. Gia đình sau đó đã đến đón nữ sinh về an toàn.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác với những cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc tòa án, thông báo người nghe liên quan đến vụ án hình sự và yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra.

Tuyệt đối không chuyển tiền để “chứng minh vô tội”. Người dân phải cảnh giác khi người tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện cáo buộc liên quan đến vụ án, đe dọa bắt giữ, yêu cầu chuyển tiền để “xác minh”, “phục vụ điều tra”.

"Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh vô tội; hình ảnh người mặc trang phục Công an, thẻ ngành hoặc giấy tờ được đưa qua cuộc gọi trực tuyến không đủ để xác thực người đang liên hệ", Công an TP Hà Nội nêu rõ.

Công an TP Hà Nội đồng thời khuyến cáo, khi gặp tình huống này, cần bình tĩnh ngắt cuộc gọi và liên hệ trực tiếp cơ quan Công an để kiểm tra. Không giữ bí mật, không tự cô lập theo yêu cầu của người lạ. Học sinh, sinh viên cần thông báo ngay cho cha mẹ, người thân, thầy cô khi bị đe dọa; không tự ý rời nơi ở, thuê khách sạn, nhà nghỉ, cắt đứt liên lạc hoặc liên tục bật camera theo sự điều khiển của đối tượng. Càng bị thúc ép “không được nói với ai”, càng phải chủ động tìm người tin cậy và cơ quan Công an để được hỗ trợ;

Không cung cấp hình ảnh nhạy cảm, thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP; không cài đặt ứng dụng, chia sẻ màn hình theo hướng dẫn của người lạ. Không cầm cố tài sản, vay qua ứng dụng hoặc vay người quen để chuyển tiền theo yêu cầu đe dọa. Trường hợp đã bị ghi lại hình ảnh nhạy cảm, không vì sợ hãi, xấu hổ mà tiếp tục chuyển tiền hoặc làm theo yêu cầu; việc chuyển tiền sẽ không khiến các đối tượng sẽ ngừng đe dọa. Cần trình báo ngay và lưu giữ các dữ liệu liên quan.

Gia đình không vội chuyển tiền khi nhận thông báo người thân bị “bắt cóc” hoặc bất ngờ yêu cầu khoản tiền lớn. Cần đặc biệt lưu ý những biểu hiện như con em hoang mang, né tránh giao tiếp, liên tục nghe điện thoại riêng, đột ngột rời nơi ở, thúc giục chuyển tiền du học hoặc “chứng minh tài chính” nhưng thông tin thiếu rõ ràng. Chủ động xác minh qua nhà trường, bạn bè, người ở cùng và trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất, không chờ đến khi chuyển tiền hoặc mất liên lạc kéo dài mới tìm sự hỗ trợ.

Khi đã chuyển tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý; lưu giữ số điện thoại, tài khoản nhận tiền, chứng từ giao dịch, tin nhắn, đường dẫn và các thông tin liên quan. Gia đình cung cấp kịp thời hình ảnh, số điện thoại, nơi ở và địa điểm cuối cùng biết được của nạn nhân để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Cơ quan Công an đề nghị các cơ sở giáo dục và gia đình tăng cường tuyên truyền, thường xuyên trao đổi với học sinh, sinh viên, nhất là các em mới nhập học, sống xa nhà; hướng dẫn cách nhận diện hành vi giả danh, đe dọa và tìm kiếm trợ giúp. Bình tĩnh xác minh, không làm theo yêu cầu đe dọa, không chuyển tiền và trình báo kịp thời là những hành động thiết thực để bảo vệ bản thân, gia đình trước thủ đoạn “bắt cóc online”.