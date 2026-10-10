CSGT Hà Nội liên tiếp nhận lời cầu cứu, mở đường đưa người bệnh đi viện

Trong ngày 9/10, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã hai lần hỗ trợ người dân đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có một trường hợp trẻ nhỏ bị sốt cao, co giật.

Khoảng 7h35 ngày 9/10/2026, trong quá trình tuần tra trên tuyến Võ Chí Công, hướng đi Vành đai II, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 gồm Thiếu tá Duy Văn Hiệp và Thiếu tá Phạm Anh Đào nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh N.T.H. (sinh năm 1997, trú tại Đông Anh, Hà Nội).

Thời điểm này, anh H. đang điều khiển ô tô chở vợ và con gái là cháu N.N.D.M. (sinh năm 2023) đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Cháu bé bị sốt cao, co giật, cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.

Trước tình huống trên, tổ công tác nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đồng thời sử dụng mô tô chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên mở đường, hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến bệnh viện. Sau khoảng 5 phút di chuyển, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Trong ngày 9/10, CSGT Hà Nội hai lần sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu.

Đến khoảng 17h35 cùng ngày, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 gồm Thiếu tá Lê Thanh Hà và Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn đang làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn, điều khiển giao thông thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh N.Đ.L., tài xế ô tô Xanh SM mang biển kiểm soát 29E-598.40.

Theo thông tin ban đầu, trên xe có một nam thanh niên nghi bị đau ruột thừa, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế. Tổ công tác lập tức báo cáo Ban Chỉ huy Đội, sau đó sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ đưa người bệnh đến Bệnh viện Xanh Pôn.

Sau khoảng 7 phút di chuyển, nam thanh niên được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Người bệnh sau đó được xác định là anh N.T.Đ. (sinh năm 1990, trú tại Lại Yên, Hà Nội).

Hai vụ việc diễn ra cách nhau khoảng 10 tiếng, tại hai địa điểm khác nhau trên địa bàn Hà Nội. Trong cả hai trường hợp, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 đã kịp thời sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện trong thời gian ngắn.

Qua các vụ việc, người tham gia giao thông khi gặp tình huống khẩn cấp cần bình tĩnh thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời. Khi di chuyển, các phương tiện cần tuân thủ hướng dẫn của CSGT, nhường đường cho xe ưu tiên theo quy định, đồng thời bảo đảm an toàn cho người bệnh và những người tham gia giao thông khác.