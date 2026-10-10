Lá đơn xin vào Đảng hé lộ danh tính liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Theo Đội trưởng Đội K72, trước đó Đội cùng lực lượng bảo vệ và nhân chứng tổ chức khảo sát khu vực có thông tin mộ liệt sĩ tại xã Đa, huyện Memot, tỉnh T'bong Khmum, Campuchia. Sau đó Đội K72 tổ chức đào tìm và phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật gồm: dây thông tin, tấm tăng, vải mỏng màu nâu, bao xe, hộp tiếp đạn AK có đạn bên trong đã bị rỉ sét, lọ thủy tinh, hộp quẹt, thắt lưng, cây giũa, thanh nhôm và cúc áo...

Lá đơn xin vào Đảng của liệt sĩ Vương Đình Minh.

Đáng chú ý, trong số di vật có 2 chiếc ví. Một chiếc ví bên trong có tấm ảnh 3x 4cm trắng đen hình một cô gái, một số vật dụng, cây bút làm từ đạn AR15 và tờ giấy viết tay nội dung "Đơn xin vào Đảng". Lá đơn được viết trên 3 tờ giấy, dài 6 trang có nội dung “Kính gửi Chi ủy chi bộ 2 và Đảng ủy 32...”, giấy đã mục và mất một phần.

Tuy nhiên một số nội dung vẫn còn đọc được, trong đó ghi tên Vương Đình Minh, 22 tuổi, Quê quán: Tân Nho, Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An. Họ tên bố: Vương Đình Tiếp. Mẹ: Ngô Thị Tiếp. Anh: Vương Đình Cẩm. Anh: Vương Đình Quang. Em: Vương Đình Hải. Các tên khác trong gia đình: Vương Đình Hòa, Vương Thị Lam, Vương Thị Thủy”...

Đội K72 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Từ thông tin trên lá đơn, Đội K72 đã liên hệ địa phương và thân nhân để xác minh. Kết quả đối chiếu bước đầu trùng khớp với thông tin gia đình cung cấp về liệt sĩ Vương Đình Minh, sinh năm 1949, quê Nghệ An, nhập ngũ năm 1967, hy sinh ngày 10/1/1971. Hiện Đội K72 đề xuất cho thân nhân liệt sĩ Vương Đình lấy mẫu ADN để giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tính từ khi xuất quân vào ngày 4/9 (mùa khô 2026-2027) đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm tổng cộng 47 hài cốt của các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia.