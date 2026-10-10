Cụ bà 81 tuổi tử vong do té ngã khi thoát khỏi đám cháy

Vào lúc 1h11 ngày 9/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo xảy ra hỏa hoạn tại nhà dân, địa chỉ số 232/97 đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội.

Đơn vị đã nhanh chóng điều động Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 gồm 3 xe chuyên dụng cùng 18 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Đến 1h25 cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường phía trên căn nhà cháy để dập lửa và cứu hộ.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các thành viên trong gia đình đang ngủ say. Khi phát hiện lửa bùng phát, một số người đã hô hoán và nhanh chóng tìm cách thoát ra ngoài thông qua ban công nhà hàng xóm.

Trước khi lực lượng PCCC và CNCH chuyên nghiệp có mặt, 6 người trong căn nhà đã tự thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển từ lầu 1 xuống đất bằng thang nhôm dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của người dân, bà T. (SN 1945) không may bị trượt chân té ngã.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào phía trong căn nhà cháy để dập lửa và cứu hộ.

Nạn nhân lập tức được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội trong tình trạng nguy kịch với chấn thương nặng ở vùng đầu và ngực (không bị bỏng hay ngạt khói). Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực hồi sức cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, bà T. đã không qua khỏi, sau khoảng 30 phút.

Một chiếc xe máy đã bị cháy gây hư hại...

Thống kê ban đầu cho thấy, vụ hỏa hoạn đã làm cháy khoảng 21m² trên tổng số 42m² diện tích căn nhà; thiêu rụi 3 xe máy, 2 máy giặt, 1 tủ lạnh cùng nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã dập tắt kịp thời, bảo vệ an toàn phần diện tích còn lại của căn nhà và ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.