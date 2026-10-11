Thuế cơ sở 2: Nỗ lực làm sạch mã số thuế

Sau thời gian triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế cơ sở 2 (Thuế tỉnh Khánh Hòa) đã rà soát, xử lý hàng nghìn hồ sơ, từng bước xác định tình trạng hoạt động thực tế của người nộp thuế (NNT). Cùng với đó, đơn vị chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Làm rõ tình trạng hoạt động

Cán bộ Thuế cơ sở 2 hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các thủ tục khôi phục mã số thuế.

Bà Nguyễn Thị Kim Mỹ - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sakura (phường Nam Nha Trang) cho biết, công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Khoảng 4 năm trước, do kinh doanh không hiệu quả, bà tạm ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục giải thể. Đến nay, khi quyết định chuyển hướng kinh doanh, bà mới tiến hành các thủ tục liên quan. Do chưa nắm rõ quy trình, bà Mỹ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ, rà soát dữ liệu và hoàn thành nghĩa vụ thuế. Khi biết đến chiến dịch làm sạch mã số thuế, bà chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn. Sau khi bổ sung giấy tờ theo yêu cầu, bà đã hoàn thiện hồ sơ và đang chờ cơ quan thuế xem xét, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để tiếp tục thủ tục giải thể DN. “Trước đây, tôi nghĩ DN tạm ngừng thì cứ để đó, khi nào cần kinh doanh trở lại sẽ tính tiếp. Đến lúc làm thủ tục giải thể mới thấy có nhiều vấn đề phải rà soát, trong khi mình không nắm rõ quy định nên khá lúng túng. Cán bộ thuế đã hướng dẫn cụ thể từng bước nên tôi thuận lợi hơn trong việc hoàn thiện hồ sơ. Thiết nghĩ, các DN không còn nhu cầu hoạt động nên sớm liên hệ cơ quan thuế giải quyết các thủ tục liên quan, tránh để kéo dài, phát sinh vướng mắc về sau”, bà Mỹ chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Toàn - Trưởng Thuế cơ sở 2 cho biết, qua rà soát, đơn vị từng bước xác định tình trạng hoạt động thực tế của NNT, làm rõ nguyên nhân và lựa chọn hướng xử lý phù hợp với từng trường hợp. Qua đó, góp phần cập nhật dữ liệu quản lý thuế sát thực tế, hạn chế tình trạng thông tin sai lệch kéo dài, gây vướng mắc khi người dân, DN thực hiện các thủ tục liên quan.

Tháo gỡ vướng mắc từ hồ sơ tồn đọng

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai chiến dịch vẫn gặp không ít khó khăn, nhất là đối với những hồ sơ tồn đọng nhiều năm, thông tin đăng ký không còn phù hợp với tình trạng hoạt động thực tế. Nhiều trường hợp không còn thông tin liên hệ; người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh đã chuyển nơi cư trú, gây khó khăn cho việc liên hệ, xác minh. Việc gửi thông báo qua bưu điện phát sinh chi phí, nhiều thư bị hoàn trả, trong khi tỷ lệ phản hồi qua thư điện tử còn thấp.

Bên cạnh đó, một số hồ sơ thiếu chứng từ, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc còn các khoản phải xử lý theo quy định. Khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, NNT phải rà soát, bổ sung hồ sơ và giải quyết các nghĩa vụ còn tồn đọng. Tâm lý e ngại bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế cũng khiến một số trường hợp chậm phối hợp. Trong khi đó, khối lượng hồ sơ cần rà soát lớn, công chức thuế vẫn phải bảo đảm các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên.

Từ thực tế này, Thuế cơ sở 2 tập trung phân loại hồ sơ theo tình trạng hoạt động và tính chất vướng mắc để có hướng xử lý phù hợp. Những trường hợp có đủ thông tin, căn cứ được ưu tiên giải quyết; hồ sơ tồn đọng lâu năm, không liên lạc được với NNT hoặc có thông tin chưa thống nhất tiếp tục được xác minh, đối chiếu với dữ liệu đăng ký kinh doanh và tình hình thực tế. Đối với các trường hợp cần xác minh tại địa chỉ đăng ký, cơ quan thuế phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra tình trạng hoạt động, lập hồ sơ theo quy định. Đồng thời, đơn vị phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và công an xác minh thông tin DN, người đại diện theo pháp luật, hộ kinh doanh; rà soát, cập nhật dữ liệu, góp phần bảo đảm thông tin thống nhất giữa các cơ quan.

Cùng với đó, Thuế cơ sở 2 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn NNT kiểm tra tình trạng mã số thuế, chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hỗ trợ hoàn thiện thủ tục. Đối với những trường hợp đã ngừng kinh doanh từ lâu, công chức thuế trao đổi, giải thích căn cứ trên hồ sơ thực tế, giúp NNT nắm rõ trách nhiệm và hướng xử lý, hạn chế việc đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Trên địa bàn quản lý của Thuế cơ sở 2 (gồm khu vực Nha Trang, xã Cam Lâm và Suối Dầu) có 25.278 hồ sơ thuộc diện rà soát trong chiến dịch. Trong đó, 12.260 hồ sơ ở trạng thái 03 (NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và 13.018 hồ sơ ở trạng thái 06 (NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký). Tính đến ngày 30-9, đơn vị đã rà soát, xử lý 5.986 hồ sơ trạng thái 03, đạt 48,8%; 1.898 hồ sơ trạng thái 06, đạt 14,6%.

Về lâu dài, Thuế cơ sở 2 kiến nghị cơ quan thuế cấp trên có hướng dẫn thống nhất đối với các hồ sơ tồn đọng, nhất là những trường hợp đã ngừng kinh doanh nhiều năm nhưng còn vướng mắc về hồ sơ, nghĩa vụ thuế và thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đồng thời, cần nghiên cứu giải pháp giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục và xem xét những vướng mắc liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về thuế để đề xuất hướng xử lý phù hợp. Qua đó, vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật, vừa tạo điều kiện để NNT chủ động hợp tác, khắc phục tồn tại và hoàn thành nghĩa vụ theo quy định. “Thuế cơ sở 2 sẽ tiếp tục gắn việc làm sạch dữ liệu với công tác quản lý thuế thường xuyên; tăng cường hướng dẫn NNT thực hiện thủ tục khi thay đổi địa điểm kinh doanh, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động; đồng thời chủ động phát hiện, xử lý sớm những thông tin chưa thống nhất. Chúng tôi mong muốn hiệu quả của chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc rà soát dữ liệu mà còn thể hiện qua việc giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, tháo gỡ khó khăn cho NNT, bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn”, ông Nguyễn Đức Toàn cho biết.