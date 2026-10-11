Từ vụ trộm 1,2 tỉ đồng, làm rõ thêm hành vi tổ chức sử dụng ma túy

Trước đó, ngày 27/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh tiếp nhận tin báo của chị L.T.L. (SN 2000, trú tại khu phố Hải Yên 1, phường Móng Cái 3) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà, lấy trộm nhiều tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Sáng và Phạm Văn Đa (từ trái sang phải). Ảnh: CAQN

Theo trình báo, khoảng 14h30' ngày 20/4/2026, kẻ gian cạy phá két sắt, lấy đi tiền Việt Nam, Nhân dân tệ cùng nhẫn, vòng tay, dây chuyền vàng. Tổng giá trị tài sản khoảng 1,2 tỉ đồng.

Qua xác minh, ngày 30/4/2026, lực lượng Công an bắt giữ Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại thôn Lại Xuân 4, xã Việt Khê, TP Hải Phòng) khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tuyên Quang. Cơ quan Công an thu giữ tiền mặt và nhiều đồ vật bằng kim loại màu vàng, gồm nhẫn, lắc tay, dây chuyền, vàng thỏi.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 8/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh khởi tố bị can đối với Sáng về các hành vi trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định chiều 26/4/2026, Sáng đến nhà Phạm Văn Đa (SN 1990, trú tại thôn Ngọc Khê, xã Việt Khê, TP Hải Phòng). Tại đây, hai người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi Sáng bị bắt, Đa vứt bỏ các dụng cụ liên quan, lên làm việc trên tàu thủy nội địa mang biển kiểm soát HP-6796 để tránh việc cơ quan Công an triệu tập.

Ngày 19/9/2026, Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an xã Việt Khê triệu tập Đa khi người này đang ở trên tàu neo đậu tại khu vực sông thuộc xã Việt Khê. Kết quả kiểm tra nhanh mẫu nước tiểu cho thấy Đa dương tính với ketamine. Tại cơ quan Công an, Đa khai đã cùng Sáng sử dụng ma túy trong các ngày 26 và 27/4/2026.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Văn Sáng và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đa về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ án.