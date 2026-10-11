Bắt tạm giam thêm 5 người liên quan các video bạo lực trên mạng xã hội

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 5 đối tượng về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Lê Thế Hưng (biệt danh Hưng Lộc, sinh năm 1985), trú tại tổ dân phố số 17, phường Cam Đường; Trương Văn Nam (biệt danh Nam Phập, sinh năm 1990), trú tại khu đô thị B6 kéo dài, phường Cam Đường; và Trịnh Hải Nam (tên gọi khác Hải Nam Media, sinh năm 1987), trú tại tổ dân phố số 18 Kim Tân, phường Lào Cai, tổ chức quay phim, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội YouTube có tên 24.TV.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các nội dung này thu hút hàng triệu lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng và Trương Văn Nam; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người gồm: Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2000), Phạm Duy Hưng (sinh năm 1996), Nguyễn Quốc Chiến (sinh năm 2000), cùng trú tại phường Lào Cai; Tạ Quang Nghĩa (sinh năm 1996), trú tại xã Phong Hải; và Nguyễn Mạnh Hoan (sinh năm 1994), trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Các bị can được xác định có hành vi đưa trái phép thông tin mạng máy tính, xảy ra từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2026 tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.