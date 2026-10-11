Khống chế kẻ say rượu dùng dao đâm Thiếu tá Cảnh sát giao thông

Ngày 11/10, Công an phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp quả tang, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp quả tang và ra quyết định tạm giữ Nguyễn Anh Hào (SN 2005; thường trú phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Nguyễn Anh Hào bị khống chế và bắt giữ về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Khoảng 1h50 ngày 11/10, tổ công tác gồm: Thiếu tá Lâm Dương Khách – Tổ trưởng và Đại úy Nguyễn Văn Đức – Tổ viên của Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh tuần tra, kiểm soát trên đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, phát hiện Nguyễn Anh Hào đang điều khiển xe mô tô biển số: 59VA-132.09 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng Hào không chấp hành mà tăng ga tẩu thoát.

Khi đến trước số 523 Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, Nguyễn Anh Hào do không làm chủ tốc độ đã mất lái và té ngã. Đối tượng bỏ xe chạy bộ lên vỉa hè. Lúc này Thiếu tá Lâm Dương Khách tiến lại tiếp tục yêu cầu kiểm tra. Bất ngờ đối tượng Hào dùng con dao giấu trong túi đeo chéo đâm vào vùng đầu Thiếu tá Lâm Dương Khách gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Anh Hào tại Cơ quan Công an.

Thiếu tá Lâm Dương Khách, Đại úy Nguyễn Văn Đức cùng tổ tuần tra 363 Công an phường Diên Hồng đã phối hợp khống chế và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Anh Hào ngay tại chỗ.

Con dao tang vật vụ án.

Tại trụ sở Công an phường Diên Hồng, khoảng hơn 30 phút sau, đo nồng độ cồn, Nguyễn Anh Hào có kết quả nồng độ cồn 0,608mg/L.