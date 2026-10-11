Bộ đội Biên phòng Lào Cai chung sức xây dựng xã, phường không ma túy

Ngày 24/3/2026, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu và Công an xã Pha Long làm nhiệm vụ tại đường liên xã thuộc thôn Lồ Sử Thàng, xã Pha Long, phát hiện 2 người đi trên 1 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Khi thấy lực lượng chức năng, người đàn ông điều khiển xe máy lập tức quay đầu bỏ chạy nhưng bị tổ công tác kịp thời khống chế. Hai người được xác định là Ly Seo Tông, sinh năm 1991, trú tại thôn Pờ Chồ, xã Lùng Phình và Giàng Thị Dí, sinh năm 1996, trú tại thôn Phìn Giàng, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe máy có 3 bọc nilon. Ly Seo Tông và Giàng Thị Dí khai nhận 3 bọc nilon này đều chứa ma túy.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai bắt giữ 2 đối tượng Giàng Thị Dí và Ly Seo Tông.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Giàng Thị Dí khai có nhận chở thuê số ma túy trên cho 1 người đàn ông không rõ lai lịch từ khu vực xã Bảo Nhai lên xã Pha Long với tiền công là 5 triệu đồng. Sau đó, Giàng Thị Dí rủ Ly Seo Tông đi cùng để lái xe máy chở Dí lên địa điểm giao hàng.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lào Cai, toàn bộ số tang vật thu giữ của Giàng Thị Dí và Ly Seo Tông có tổng khối lượng gần 3 kg, là ma túy dạng đá.

Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy” để điều tra theo theo thẩm quyền.

Đó chỉ là một trong những vụ vi phạm pháp luật về ma túy bị Bộ đội Biên phòng phát hiện và xử lý trong thời gian qua.

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 51 về “Xây dựng xã, phường không ma túy”, cấp uỷ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm về ma túy. Bên cạnh việc quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lào Cai còn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, tăng cường kỹ năng và hướng dẫn để cán bộ, chiến sĩ nhận diện các tiền chất, các thủ đoạn phạm tội mới, phục vụ công tác kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm ma tuý.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp rà soát lại các yếu tố là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ma tuý để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Trong đó, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng phòng ngừa và tố giác tội phạm, hỗ trợ người dân ở địa bàn biên giới phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai phối hợp với lực lượng chức năng phía bạn tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân biên giới.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là học sinh, thanh niên về tác hại của ma tuý, cũng như các biện pháp phòng, chống ma tuý. Trong đó, thường xuyên thông tin kết quả đấu tranh, xử lý các vụ việc vi phạm nhằm tăng cường tính răn đe, phòng ngừa các hành vi phạm tội liên quan đến ma túy.

Bộ đội Biên phòng tăng cường bám, nắm cơ sở, tuyên truyền pháp luật cho người dân địa phương.

Đại tá Nguyễn Phi Khanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: "Bộ đội Biên phòng đã quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và địa phương về phòng, chống tội phạm ma túy; chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lập chuyên án, điều tra các vụ án và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, duy trì phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía bạn trong phòng, chống tội phạm ma tuý, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu".

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Lào Cai tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Dưới sự chỉ sát sao của cấp ủy và chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn Biên phòng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại biên giới, cửa khẩu; chủ động xuống địa bàn nắm tình hình, phát hiện từ sớm các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật để kịp thời đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt giữ 2 vụ với 3 đối tượng, thu giữ gần 3 kg ma túy dạng đá và 2.998,71 gam Methamphetamine.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thực hiện tốt vai trò “chặn nguồn cung” trên tuyến biên giới; chủ động phòng chống tội phạm ma túy từ cơ sở, góp phần để tỉnh Lào Cai hiện thực hóa mục tiêu “100% xã, phường không ma túy” ngay trong tháng 10 năm 2026.