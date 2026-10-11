Cướp tiền số, đồng hồ Rolex trị giá 37 triệu baht rồi tẩu thoát khỏi Thái Lan

Hình ảnh từ CCTV ghi lại cảnh 4 trong số 5 nghi phạm đi bộ cùng nhau sau vụ cướp vào rạng sáng 6-10-2026 tại Pattaya

Vụ việc xảy ra rạng sáng 6-10 tại một khu dân cư cao cấp ở Pattaya, tỉnh Chon Buri.

Ba đối tượng mặc đồ đen, che kín mặt, mang theo súng và dao đã đột nhập vào nhà riêng của doanh nhân người Thổ Nhĩ Kỳ Kutay Aslan, 34 tuổi.

Chúng khống chế nạn nhân cùng một nhân viên dọn vệ sinh người Myanmar bằng còng tay trước khi cướp tài sản.

Theo cảnh sát, số tài sản bị cướp gồm 824.000 USDT - một loại tiền số neo theo đồng USD, 210.000 baht tiền mặt, 5 đồng hồ Rolex và 4 điện thoại di động.

Tổng giá trị thiệt hại được ước tính hơn 37 triệu baht (khoảng 1,1 triệu USD).

Lần theo hình ảnh camera giám sát, dữ liệu GPS, hồ sơ thuê xe, thuê nhà và thông tin xuất nhập cảnh, cơ quan điều tra xác định 5 nghi phạm liên quan vụ án.

Trong đó, Dong Ping, 38 tuổi, bị cho là người đứng ra thuê xe và nơi ở cho cả nhóm. Bốn nghi phạm còn lại gồm Lixinle, Wang Hongbo, Mu Hongda và Zhiyu Wang.

Hình ảnh liên quan đến vụ cướp

Ngày 9-10, Tòa án tỉnh Pattaya đã phê chuẩn lệnh bắt giữ cả 5 người với các cáo buộc cướp có vũ trang vào ban đêm, giam giữ trái phép nạn nhân và vi phạm các quy định về vũ khí.

Tuy nhiên, kiểm tra hồ sơ cho thấy toàn bộ nghi phạm đã rời Thái Lan khoảng 6 giờ sau khi gây án.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ một xe Toyota Fortuner bị bỏ lại tại Pattaya cùng 14 vật chứng, gồm mũ trùm đầu, găng tay, quần áo, giày dép và một chiếc thang nhôm được cho là dùng để đột nhập ngôi nhà.

Nhà chức trách hiện đang lần theo dòng tiền số bị đánh cắp, đồng thời đề nghị Interpol phát lệnh truy nã đỏ để đưa các nghi phạm trở lại Thái Lan phục vụ điều tra.

Theo Bangkokpost