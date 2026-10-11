Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đâm em trai ruột trọng thương

Bị can Nguyễn Trường Lan vừa bị bắt giữ. (Ảnh:CA)

Theo thông tin ban đầu,trước đó khoảng 20h20’ ngày 2/10/2026, tại khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, xảy ra vụ việc anh trai dùng dao đâm em trai ruột bị thương do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình.

Qua xác minh, Nguyễn Trường Lan (SN 1981) và anh N.V.C. (SN 1984) là anh em ruột, cùng sinh sống với mẹ tại khu vực Thạnh Lợi. Vào thời điểm trên, sau khi đi nhậu về, anh C. đến phòng riêng của Lan gọi anh trai ra ăn cơm. Sau đó, hai người xảy ra cự cãi.

Trong lúc mâu thuẫn, Lan dùng dao đâm một nhát vào vùng cổ bên phải của anh C., khiến nạn nhân bị thương. Phát hiện sự việc, mẹ của hai người chạy ra ngoài kêu cứu và trình báo Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương nắm tình hình, xác minh vụ việc; đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đưa anh C. đi cấp cứu.

Công an sau đó đưa Lan cùng những người có liên quan về trụ sở làm việc để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Trên cơ sở kết quả xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Giết người”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trường Lan để điều tra theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.