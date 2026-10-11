Bắt đối tượng giả mạo chữ ký, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thị Lý (thứ hai, từ trái sang) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, giả mạo chữ ký, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng. Ảnh: baophapluat.vn

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định: Từ ngày 23-2-2018 đến 12-10-2023, Đặng Thị Lý đã lập, ký giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả, làm thủ tục rút tiền bảo hành đối với các công trình, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát làm chủ đầu tư trái quy định, qua đó chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng và các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.