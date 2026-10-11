Đi làm rẫy phát hiện gà lôi trắng quý hiếm

Sáng 11/10, Công an xã Vũ Quang phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp nhận một cá thể gà lôi trắng do ông Thái Văn Diệu (SN 1972, trú thôn Hương Đại, xã Vũ Quang) tự nguyện giao nộp.

Trước đó, trong quá trình làm rẫy, ông Diệu phát hiện cá thể gà lôi trắng và nhận thức được đây là động vật quý hiếm nên đã chủ động thông báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Ông Nguyễn Thái Diệu bàn giao cá thể gà lôi trắng cho lực lượng chức năng.

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị tiến hành kiểm tra, xác minh và lập biên bản theo quy định. Cá thể gà lôi trắng có trọng lượng khoảng 2,5kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Sau đó, cá thể gà lôi trắng được bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, cứu hộ và thực hiện các bước cần thiết trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Gà lôi trắng là loài động vật hoang dã quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm IIB, nghiêm cấm các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và mua bán trái phép.