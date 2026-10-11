Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ cùng di vật kháng chiến từ lời dặn của người mẹ

Ngày 11/10, lãnh đạo UBND phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) thông tin, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà dân thuộc tổ dân phố Lộc Thuận.

Nguồn thông tin quan trọng này do ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1960, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận) cung cấp lại theo lời kể của mẹ ông, trong giai đoạn 1963-1968. Vị trí được mẹ của ông Sáu cung cấp chính là khu vườn của gia đình, đây từng là nơi chôn cất bộ đội Việt Nam đã hy sinh.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà ông Sáu lần thứ hai thuộc tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc. (Ảnh: Hồng Phúc)

Theo UBND phường An Nhơn Bắc, trước đó, vào năm 1976, khi đào mương dẫn nước, gia đình ông Sáu phát hiện một số phần xương cùng di vật. Tại thời điểm đó, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành quy tập 6 hài cốt liệt sĩ.

Nhận định khu vực này có thể vẫn còn hài cốt liệt sĩ, ông Sáu tiếp tục chủ động báo tin cho Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng địa phương tiến hành xác minh, khoanh vùng và tổ chức đào tìm.

Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật như vải võng dù bộ đội và cúc áo.

Đồng thời lực lượng chức năng vẫn đang huy động máy múc hỗ trợ đào xới, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Lãnh đạo địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đơn vị đang làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang miệt mài ngày đêm, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ theo nguồn tin từ người dân cung cấp.

Cùng ngày, UBND tỉnh Gia lai cũng thông tin, tỉnh này đã thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu giúp việc cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tổ nghiên cứu chuyên sâu gồm 17 thành viên do Đại tá Phan Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và Sở Nội vụ.

Tổ được thành lập với nhiệm vụ trọng tâm đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, rà soát, bổ sung danh sách liệt sĩ và hoàn thiện bản đồ tìm kiếm; Tiếp nhận, đối chiếu thông tin từ các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là thông tin về các mộ tập thể; Tổ chức xác minh, hội thảo kết luận thông tin làm căn cứ phục vụ công tác quy tập trên toàn địa bàn tỉnh.