Loạt công ty giải trí bị réo tên nợ thuế: Công ty Tăng Nhật Tuệ và nhóm doanh nghiệp liên quan Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ cả tỉ đồng

Chi cục Thuế cơ sở 3, TP.HCM vừa đưa ra công bố mới nhất cho biết, Công ty TNHH một thành viên Tăng Nhật Tuệ hiện đang thiếu 578 triệu đồng tiền thuế. Trong khi đó, tổng số tiền thuế mà nhóm doanh nghiệp có liên quan đến Lý Thùy Chang cùng diễn viên Chi Bảo chưa nộp đã vượt mức 5 tỉ đồng.

Công ty TNHH một thành viên Tăng Nhật Tuệ được thành lập năm 2015, địa chỉ trụ sở chính nằm trên đường Trần Văn Đang (thuộc phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất âm nhạc, quản lý nghệ sĩ, đào tạo và sản xuất nhóm nhạc thần tượng, thường được biết đến với tên gọi Tăng Nhật Tuệ Production.

Công ty TNHH một thành viên Tăng Nhật Tuệ hiện đang thiếu 578 triệu đồng tiền thuế.

Doanh nghiệp này do ông Lê Duy Linh (tên thật của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ, sinh năm 1986) đứng tên làm giám đốc và đại diện pháp luật. Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, qua hai đợt điều chỉnh giấy phép kinh doanh vào tháng 10/2023 và tháng 1/2025, ông Lê Duy Linh vẫn giữ các chức danh này.

Tuy nhiên theo thông tin đăng ký tháng 7/2025 thì ông Lê Duy Linh không còn đứng tên giám đốc kiêm người đại diện pháp luật mà chỉ còn đứng tên chủ doanh nghiệp. Còn theo thông tin mới nhất thì người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là bà Trần Thị Lan Phương.

Trước đó vào ngày 3/7, Công an TP.HCM đã ra thông báo bắt giữ Lê Duy Linh (ca sĩ Tăng Nhật Tuệ) để tiến hành điều tra, xử lý về hành vi tổ chức sử dụng cũng như tàng trữ trái phép chất ma túy. Được biết, Tăng Nhật Tuệ từng tham gia đa dạng các vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc và bầu show nhóm nhạc.

Hình ảnh ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt hồi tháng 7/2026. Ảnh: Bộ Công an

Trong danh sách nợ thuế mà Thuế cơ sở 3, TP.HCM công bố cũng xuất hiện tên nhiều công ty truyền thông, giải trí khác như: Công ty cổ phần giải trí Rồng nợ hơn 5,3 tỉ đồng, Công ty cổ phần phim Giải Phóng đang nợ hơn 4,33 tỉ đồng, Công ty cổ phần kỹ thuật số Yêu Âm Nhạc nợ thuế hơn 4,2 tỉ đồng. Công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghệ giải trí Việt nợ hơn 3,77 tỉ, Công ty TNHH 777 Entertainment (có trụ sở tại đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Bàn Cờ, người đại diện là ông Lâm Hoàng Phúc Thắng) nợ thuế gần 357 triệu đồng.

Liên quan đến vợ chồng nam diễn viên Chi Bảo và Lý Thùy Chang, các đơn vị gồm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn, Công ty Côn Sơn cùng Lavender By Chang Sài Gòn cũng xuất hiện trong danh sách nợ thuế của Thuế cơ sở 3. Cụ thể, Công ty TNHH Lavender Sài Gòn (địa chỉ tại số 61 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP.HCM) đang ghi nhận khoản nợ thuế hơn 5 tỉ đồng.

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn được thành lập từ tháng 8/2011, trải qua nhiều lần thay đổi cơ cấu vốn, tháng 9/2025 bà Lý Thùy Chang quay trở lại vai trò người đại diện pháp luật, giám đốc Công ty TNHH Lavender Sài Gòn, đồng thời tăng tỉ lệ sở hữu lên 99% vốn.

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn do Lý Thuỳ Chang là đại diện pháp luật đang ghi nhận khoản nợ thuế hơn 5 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần đầu tư Côn Sơn - đơn vị vận hành nhà hàng Côn Sơn Restaurant tại địa chỉ 80-84 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM - hiện cũng nợ thuế trên 100 triệu đồng. Đơn vị này gia nhập thị trường từ tháng 3/2021 với quy mô vốn 60 tỉ đồng; trong đó bà Lý Thùy Chang nắm giữ 70%, Công ty cổ phần Lavender By Chang giữ 20% và ông Phạm Gia Chi Bảo (diễn viên Chi Bảo) sở hữu 10% vốn còn lại.

Bà Lý Thùy Chang giữ vai trò người đại diện pháp luật kiêm giám đốc công ty. Đến tháng 9-2026, vị trí này được chuyển giao cho bà Võ Thị Kim Nga. Một doanh nghiệp khác là Công ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn đang nợ thuế với số tiền nợ hơn 81 triệu đồng.