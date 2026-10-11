Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh kịp thời phối hợp đưa ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ điều trị

Ngư dân Trịnh Minh Sách được Đồn Biên phòng Phước Hải và các lực lượng chức năng đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình chuyển đến bệnh viện điều trị. Ảnh: Quang Anh

Trước đó, rạng sáng 10/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III về trường hợp ông Trịnh Minh Sách (sinh năm 1974, trú tại ấp Xuân An, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai), là chủ kiêm thuyền trưởng của tàu cá BĐ 93788 TS có những biểu hiện nghi bị tai biến nhẹ khi đang đánh bắt hải sản trên biển. Thời điểm này, tàu đang hành trình về Cảng cá Lộc An, xã Phước Hải, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Đồn Biên phòng Phước Hải chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng chức năng và người nhà ngư dân triển khai phương án hỗ trợ đưa người bị nạn vào bờ.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá BĐ 93788 TS cùng 6 ngư dân xuất bến tại Cảng cá Lộc An vào ngày 28/9/2026. Đến ngày 10/10, trong quá trình đánh bắt hải sản, các thuyền viên phát hiện ông Trịnh Minh Sách nằm bất động, méo miệng, không nói được. Các thuyền viên đã báo tin cho ông Trịnh Minh Sử, người nhà của ông Sách, để thông báo cho Đồn Biên phòng Phước Hải hỗ trợ.

Đồn Biên phòng Phước Hải hướng dẫn tàu cá BĐ 93788 TS khẩn trương đưa ông Sách về Cảng cá Lộc An để cấp cứu. Tuy nhiên, do thời điểm tàu về đến khu vực cảng, thủy triều rút khiến phương tiện không thể vào cảng, đơn vị đã nhanh chóng phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá Lộc An huy động tàu cá BV 02508 TS do ông Trần Đức Huy làm chủ kiêm thuyền trưởng ra hỗ trợ.

Tàu cá BV 02508 TS cơ động đến vị trí tàu BĐ 93788 TS, cách cửa biển Lộc An khoảng 2,64 hải lý về hướng Đông Nam, tiếp nhận ông Trịnh Minh Sách và khẩn trương đưa vào bờ. Đến 8 giờ ngày 11/10, tàu cập Cảng cá Lộc An.

Ngay sau khi tàu cập cảng, Đồn Biên phòng Phước Hải bàn giao ông Sách cho gia đình đưa đến Bệnh viện Quân y 175 để điều trị.