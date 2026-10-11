Hai chủ cơ sở sản xuất giá đỗ chứa chất cấm lĩnh án

TAND khu vực 5, TP Quảng Ninh đã tuyên phạt T.V.X (SN 1992) 2 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 45 triệu đồng; tịch thu phương tiện, dụng cụ dùng vào việc phạm tội.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 8/2025, T.V.X thuê đất tại khu Yên Hợp, phường Mạo Khê để sản xuất giá đỗ. Dù biết hóa chất 6-BAP không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm, X. vẫn mua qua mạng xã hội, pha vào nước tưới nhằm tạo giá đỗ to, mập, đẹp mã, tăng lợi nhuận.

Phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Ảnh: CAQN

Khoảng 1h ngày 15/4/2026, đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì kiểm tra cơ sở, thu giữ hơn 3.400 kg giá đỗ chuẩn bị đưa ra thị trường, trị giá hơn 53,8 triệu đồng. Kết quả giám định xác định các mẫu giá đỗ đều chứa 6-BAP.

Giá đỗ của T.V.X được cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ tại chợ Minh Thành, phường Đông Mai và chợ Mạo Khê. Những người làm thuê, mua hàng và cho thuê đất không biết việc sử dụng chất cấm.

Trong vụ án khác, TAND khu vực 2, TP Quảng Ninh tuyên phạt P.T.Q (SN 1973) 6 tháng tù về cùng tội danh.

Trước đó, ngày 8/4/2026, cơ quan Công an kiểm tra cơ sở của Q. tại khu phố Kim Lăng, phường Quảng Yên, thu giữ hơn 444 kg giá đỗ đang ươm cùng nhiều túi hóa chất cất giấu sau nhà. Các mẫu giá đỗ được giám định đều chứa 6-BAP.

P.T.Q. khai từ cuối năm 2024 đã mua hóa chất ngâm hạt đỗ để tạo giá đỗ không rễ, bóng đẹp, bán tại khu vực Hạ Long cũ. Theo lời khai, dù biết sản phẩm sử dụng hóa chất có hại cho sức khỏe và không ăn giá đỗ do mình làm ra, Q. vẫn bán cho người tiêu dùng.

Sổ sách thể hiện Q. đã bán hơn 97 tấn giá đỗ, gồm cả loại có và không sử dụng hóa chất; chưa xác định được khối lượng từng loại. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo được áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.