Bắt đối tượng rút dao đâm CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM

Ngày 11/10, Công an phường Diên Hồng, TPHCM cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Hào (SN 2005, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an đọc lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Anh Hào. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 1h50 sáng 11/10, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bàn Cờ (Phòng CSGT Công an TPHCM) gồm Thiếu tá Lâm Dương Khách (tổ trưởng) và Đại úy Nguyễn Văn Đức tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Hào điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, Hào không chấp hành mà cố tình tăng ga bỏ chạy, buộc tổ công tác phải truy đuổi.

Khi đến trước số nhà 523 đường Tô Hiến Thành, do không làm chủ tốc độ, Hào bị mất lái và té ngã. Sau đó, Hào bỏ lại phương tiện, chạy bộ lên vỉa hè.

Nguyễn Anh Hào khi bị khống chế tại hiện trường. Ảnh: CA

Thấy vậy, Thiếu tá Lâm Dương Khách tiến lại gần, yêu cầu Hào chấp hành việc kiểm tra. Bất ngờ, Hào rút dao giấu trong túi đeo chéo, đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu Thiếu tá Khách, khiến anh bị thương.

Ngay lập tức, tổ công tác CSGT phối hợp cùng Tổ tuần tra 363 Công an phường Diên Hồng kịp thời khống chế, bắt quả tang đối tượng cùng tang vật.

Thiếu tá Lâm Dương Khách bị thương. Ảnh: CA

Tại trụ sở Công an phường Diên Hồng, kết quả đo nồng độ cồn cho thấy Hào có nồng độ cồn 0,608 mg/L khí thở, vượt mức "kịch khung" theo quy định.