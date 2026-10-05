Thúc đẩy starup trong lĩnh vực AI

UBND xã Bàu Bàng (TPHCM) tổ chức triển khai ứng dụng UAV để xây dựng bản đồ số về quản lý đất đai, quản lý môi trường. Ảnh: H.Phúc.

Đánh giá về dấu mốc một quỹ đầu tư lớn từ Thung lũng Silicon đầu tư vào TPHCM, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, việc Plug and Play ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Trường đại học Kinh tế TPHCM và Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM sẽ tạo môi trường để hình thành các trung tâm xuất sắc về AI của thành phố. Theo ông Vũ, các bên sẽ tiếp tục làm việc, thống nhất để việc hợp tác đi vào thực chất, cụ thể, tạo ra những đầu việc có thể triển khai được, thay vì chỉ dừng ở những sáng kiến chung chung.

Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, động lực để thành phố phát triển khoa học - công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo là Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị. Thời gian tới, TPHCM sẽ triển khai nghị quyết một cách quyết liệt, đồng thời, đo lường hiệu quả bằng những sản phẩm KHCN cụ thể. Hiện TPHCM có hơn 80 trường đại học, trong đó, mỗi trường có thể có một hoặc nhiều trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thành phố sẽ lựa chọn những trường xuất sắc nhất để thúc đẩy, đầu tư, qua đó hướng tới năng lực cạnh tranh quốc tế.

Cùng với Plug and Play, dòng vốn FDI đang đầu tư mạnh vào TPHCM, tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu (Data Center) và tự động hóa. Trong đó có nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Intel tiếp tục duy trì nhà máy lắp ráp và kiểm định chip quy mô lớn tại Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP). Evolution Data Centres kết hợp cùng Keppel đầu tư dự án trung tâm dữ liệu lớn tại SHTP, với số vốn ban đầu hơn 500 triệu USD,... TPHCM cũng dự kiến xây dựng 17 khu công nghệ số tập trung nhằm thu hút thêm các tập đoàn công nghệ trong lĩnh vực bán dẫn, AI, kỳ vọng tạo doanh thu hơn 10 tỷ USD mỗi năm.

Trên nền tảng dòng vốn FDI, TPHCM xác định 3 trụ cột để tạo ra các sản phẩm KHCN nói chung và sản phẩm AI đủ sức cạnh tranh toàn cầu. Trụ cột đầu tiên là xây dựng các Trung tâm Năng lực, tập trung xây dựng chiến lược, khung năng lực và lộ trình hoạt động của AI COE; triển khai các chương trình đào tạo về AI và đổi mới sáng tạo cho sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý nhà nước và nhân sự doanh nghiệp. Đồng thời, kết nối các tập đoàn, startup, nhà đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác phát triển. Trụ cột thứ hai là các chương trình tăng tốc khởi nghiệp, hướng tới tổ chức các chương trình tăng tốc startup AI theo từng nhóm, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên của thành phố.

Các startup sẽ có cơ hội tham gia tuyển chọn, đào tạo, cố vấn, Demo Day và kết nối với mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Cuối cùng, TPHCM sẽ xác định những bài toán cụ thể từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề. Từ đó, thành phố tìm kiếm các startup, công nghệ phù hợp để thử nghiệm trong môi trường vận hành thực tế, đánh giá khả năng hoàn thiện, nhân rộng và thương mại hóa các giải pháp, sản phẩm AI.

Khi các cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong lĩnh vực KHCN được mở ra, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực sẽ có thêm điều kiện triển khai những sản phẩm, dự án xứng tầm. “Người có ý tưởng có nơi để bắt đầu; người có công nghệ có nơi để thử nghiệm; doanh nghiệp có bài toán có nơi để tìm kiếm giải pháp; nhà đầu tư có cơ hội tìm kiếm những dự án tiềm năng; và TPHCM có thêm những giải pháp thiết thực để phục vụ người dân và doanh nghiệp”, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ khẳng định.