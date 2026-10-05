Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện trên 2 tuyến xe buýt vào hoạt động

Theo đó, Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu - một đơn vị trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) sẽ đưa xe buýt điện vào hoạt động trên 2 tuyến xe buýt số 22A và 22B.

Đoàn phương tiện mới có sức chứa 60 chỗ/xe, sản xuất năm 2026. Xe mang màu xanh lá đặc trưng, thể hiện hình ảnh xe buýt Thủ đô hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường.

Xe buýt điện được đưa vào hoạt động trên tuyến xe buýt số 22A và 22B. Ảnh: Transerco

Các phương tiện được trang bị đồng bộ nhiều tiện ích phục vụ hành khách, trong đó có sàn thấp thuận tiện cho việc lên xuống xe, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng các trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm đi lại bằng xe buýt.

Cùng với việc thay thế phương tiện, từ ngày 5-10, Transerco điều chỉnh biểu đồ vận hành trên nhánh tuyến 22B nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách. Cụ thể, giờ hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ (đầu A) và 5 giờ 5 phút đến 21 giờ (đầu B), tần suất: 23 - 25 - 30 - 35 phút/lượt.

Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động trên các tuyến 22A và 22B là một trong những bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh của Transerco từ nay đến cuối năm 2026, hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh của Tổng công ty lên hơn 51%, từng bước hoàn thành kế hoạch theo lộ trình đề ra.