Trụ sạc siêu nhanh của BYD biến thành xích đu cho trẻ?

Sự việc xảy ra vào ngày 2/10 tại một hệ thống trụ sạc BYD ở Quảng Tây (Trung Quốc). Đoạn video ghi lại cảnh trẻ em bám vào tay cầm đầu sạc và đu đưa không chạm đất trong khi người lớn đứng quay clip.

Đến ngày 4/10, đại diện dịch vụ khách hàng của BYD xác nhận nghiêm cấm hành vi vui chơi trên thiết bị sạc, đồng thời cho biết đã cử nhân viên bảo trì đến kiểm tra trạm sạc tại Nam Ninh và sẽ thắt chặt việc giám sát.

Hệ thống BYD Megawatt Flash Charger được ra mắt cùng nền tảng e-Platform vào tháng 3/2025, ứng dụng kiến trúc điện áp cao 1.000 V và hỗ trợ tốc độ sạc lên tới 10 C. Hệ thống có thể đạt công suất đỉnh 1.000 kW (1 MW) ở dòng điện 1.000A, thậm chí giới hạn phần cứng lý thuyết có thể đạt 1.500 kW.

Để quản lý trọng lượng của dây sạc làm mát bằng chất lỏng tải dòng điện lớn, BYD thiết kế hệ thống treo trên thanh ray T mui kèm bộ rút lò xo.

Cơ cấu này giúp chịu tải trọng dây, giữ súng sạc ở tầm ngực người dùng và tránh cho dây cáp bị mài mòn dưới mặt đất. Tuy nhiên, thiết kế treo trên cao vô tình tạo thành đu quay khi bị sử dụng sai mục đích.

Hình ảnh trẻ đu dây trên trụ sạc gây lo ngại trên nền tảng video. Ảnh: Weibo.

Mặc dù lo ngại ban đầu của công chúng tập trung vào rủi ro điện giật, các cơ chế bảo vệ theo tiêu chuẩn sạc dẫn điện của Trung Quốc (GB/T 18487.1 và GB/T 20234) đảm bảo các tiếp điểm DC chính luôn ngắt điện khi súng sạc chưa cắm vào xe. Dòng điện cao áp chỉ được kích hoạt sau khi súng sạc kết nối vật lý với xe và hoàn tất các bước kiểm tra tín hiệu truyền thông.

Mối nguy lớn hơn nằm ở hiện tượng mỏi cơ học tiềm ẩn. Súng sạc nặng từ 3 kg đến 5 kg cùng hệ thống cáp làm mát bằng chất lỏng cấu tạo nhiều lớp (gồm lõi đồng, đường truyền tín hiệu và ống dẫn chất làm mát) không được thiết kế để chịu lực uốn cong hay lực ngang lặp đi lặp lại từ hành vi đu đưa.

Sự xuống cấp bên trong có thể gây ra sự cố nghiêm trọng cho các lần sạc tiếp theo khi vận hành ở mức dòng điện cực đại.

Sự cố diễn ra đúng thời điểm BYD đẩy mạnh mở rộng hạ tầng sạc, hiện đã vượt mốc 10.000 trạm Megawatt Flash Charger tại Trung Quốc và hướng tới mục tiêu 20.000 trạm vào cuối năm 2026, cùng kế hoạch triển khai 6.000 trạm quốc tế đến năm 2027. Động thái này đòi hỏi các hệ thống quản lý dây cáp sạc phải tính đến cả rủi ro lạm dụng thiết bị từ công chúng.