AI thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng không gian xúc tiến thương mại

Đưa AI từ công nghệ vào bài toán thực tiễn

Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 tại Hà Nội với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, sáng 5/10, Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo (Cục Đổi mới sáng tạo) tổ chức Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Hội thảo tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác quốc tế, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và những vấn đề đặt ra trong quá trình ứng dụng AI vào thực tiễn.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo (ISC) cho rằng, AI đang chuyển nhanh từ công cụ hỗ trợ xử lý thông tin sang những hệ thống có khả năng lập kế hoạch, sử dụng công cụ và thực hiện ngày càng nhiều tác vụ.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Theo ông Hiếu, vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc AI có thể làm được gì, mà là công nghệ này giải quyết được bài toán nào, tạo ra giá trị gì và doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu.

“AI chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp doanh nghiệp nâng cao được năng suất, giảm chi phí, cải thiện được chất lượng sản phẩm, hỗ trợ ra quyết định, tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới hoặc hình thành những mô hình kinh doanh mới”, ông Phạm Ngọc Hiếu nhấn mạnh.

Từ góc độ này, việc ứng dụng AI cần được gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp thay vì chạy theo công nghệ. Doanh nghiệp cần xác định rõ bài toán cần giải quyết, nguồn lực hiện có và khả năng triển khai để từng bước chuyển từ thử nghiệm công nghệ sang ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là một trong những nội dung được đặt ra tại hội thảo, khi AI ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình phân tích dữ liệu, tự động hóa và hỗ trợ ra quyết định.

Ông Phạm Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo (ISC).

Chuyển đổi số phải bắt đầu từ chuyển đổi tư duy

Theo ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Arobid (Arobid), sự phát triển của AI đang tạo ra một giai đoạn mới sau hơn 30 năm Internet phát triển và hình thành khối lượng dữ liệu khổng lồ trên môi trường số.

Nếu Internet trước đây chủ yếu tạo ra không gian để đưa thông tin sản phẩm, dịch vụ lên mạng, AI có khả năng khai thác, phân tích lượng dữ liệu này để phục vụ kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với nhà mua và giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng. Đây là cơ sở để các nền tảng B2B phát triển theo hướng không chỉ cung cấp thông tin mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường và tìm kiếm cơ hội trong chuỗi cung ứng.

Ông Trần Văn Chín cho rằng, với doanh nghiệp Việt Nam, việc tham gia các nền tảng số có thể mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các doanh nghiệp sản xuất đang cần tìm kiếm đối tác, tối ưu hóa hoạt động và nâng cao sức cạnh tranh.

Tuy nhiên, để tận dụng được những cơ hội này, doanh nghiệp trước hết phải xác định rõ mục tiêu chuyển đổi số. Theo Chủ tịch Arobid chuyển đổi số không đơn thuần là đưa sản phẩm lên một nền tảng hay số hóa một số quy trình, mà cần bắt đầu từ câu hỏi doanh nghiệp muốn chuyển đổi điều gì và đâu là khâu cần ưu tiên.

“Trước khi chuyển đổi số, chúng ta phải chuyển đổi tư duy trước. Chuyển đổi số để làm gì? Và với quy mô của mình, sản phẩm doanh nghiệp của mình, thị trường của mình thì chúng ta chuyển đổi cái gì trước?”, ông Trần Văn Chín đặt vấn đề.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Arobid (Arobid).

Cùng với tư duy, dữ liệu được xác định là một trong những nền tảng quan trọng để doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên AI. Dữ liệu phải được chuẩn hóa, cập nhật và có khả năng khai thác để phục vụ phân tích, kết nối và ra quyết định.

Theo ông Chín, doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu theo hướng “đúng, đủ, sạch và sống”, đồng thời nhấn mạnh thêm yếu tố “đẹp” để dữ liệu vừa hấp dẫn đối với người dùng, vừa thuận lợi cho AI phân tích.

Xúc tiến thương mại số chuyển sang kết nối thông minh

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội thảo là xu hướng ứng dụng AI vào xúc tiến thương mại trên môi trường số. Thay vì dừng ở việc giới thiệu sản phẩm, nền tảng số được kỳ vọng có thể hỗ trợ doanh nghiệp xác định đối tác phù hợp, kết nối với nhà mua và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Theo ông Trần Văn Chín, mô hình xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư vốn được thực hiện trên môi trường vật lý có thể được đưa lên môi trường số và vận hành với sự hỗ trợ của AI.

“Internet trước đây chủ yếu là đưa thông tin sản phẩm, dịch vụ lên môi trường số. Còn bây giờ, trong kỷ nguyên AI, các hệ thống có thể phân tích và kết nối với người mua nhanh hơn”, ông Trần Văn Chín chia sẻ.

Các đại biểu ấn nút ra mắt nền tảng ISC Platform.

Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp. Khi hoạt động kết nối được thực hiện liên tục trên nền tảng số, doanh nghiệp không thể chỉ đưa thông tin lên rồi chờ đợi. Cần có nhân sự theo dõi, phản hồi kịp thời đối với các yêu cầu từ nhà mua, nhà cung cấp và các đối tác trong chuỗi cung ứng. Bởi trong môi trường kết nối dựa trên dữ liệu và AI, tốc độ phản hồi có thể trở thành một yếu tố quyết định khả năng giữ cơ hội kinh doanh.

Để hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng, các nền tảng xúc tiến thương mại số cũng đang được phát triển theo hướng tích hợp các công cụ AI chuyên ngành. Theo ông Chín, Arobid đã phát triển các công cụ như AI Onboarding hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập nền tảng; Deep Search Engine phục vụ tra cứu thông tin doanh nghiệp, sản phẩm và AI Buyer F&M nhằm hỗ trợ ghép nối nhà đầu tư, nhà mua và chuỗi cung ứng.

Ở góc độ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, việc hình thành các nền tảng kết nối cũng được đặt trong mục tiêu lớn hơn là đưa công nghệ, dữ liệu và nhu cầu thị trường đến gần nhau. Từ việc đưa sản phẩm lên môi trường số, xúc tiến thương mại đang đứng trước một bước chuyển mới khi AI có thể tham gia sâu hơn vào quá trình tìm kiếm, phân tích và kết nối đối tác. Với doanh nghiệp, điều đó đồng nghĩa không chỉ hiện diện trên nền tảng số mà còn phải sẵn sàng tương tác, phản hồi và khai thác các cơ hội được tạo ra từ dữ liệu.

Tại hội thảo, Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo cùng đối tác Arobid ra mắt nền tảng ISC Platform, hướng tới mở rộng khả năng kết nối thông tin, cung - cầu công nghệ, tìm kiếm đối tác và từng bước thúc đẩy hợp tác, thương mại hóa công nghệ trên môi trường số.