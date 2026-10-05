Đà Nẵng: Từ thành phố đáng sống tới thành phố đổi mới sáng tạo

Ba năm, ba con số, cho thấy thành phố đang đi lên trên bản đồ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Sự dịch chuyển trên có thể dễ dàng cảm nhận ở đời sống thường ngày. Như chỉ trong hai tuần, hai phường của Đà Nẵng mở hội công nghệ: Ngày hội "Thanh Khê số - Kết nối tương lai" ngày 26/9 và Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà ngày 3 và 4/10.

THANH KHÊ: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN 3 TRỤ CỘT

Tại Ngày hội ở Thanh Khê, ban tổ chức bố trí nhiều hoạt động gần gũi: dịch vụ công trực tuyến, VNeID, số hóa dữ liệu, ứng dụng AI trong công vụ, thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân. Điểm nhấn là 24 gian hàng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tạo không gian kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà trường và người dân. Người dân có thể tìm hiểu Tổng đài 1022, Trung tâm Hành chính công phường, ngân hàng số, kinh tế số, sản phẩm OCOP, thương mại điện tử, STEM, cùng các cuộc thi như "Chinh phục tri thức số", "Em với thời đại số".

Ông Lê Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Thanh Khê, cho biết phường triển khai chuyển đổi số trên ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, gắn với cải cách hành chính và Đề án 06. Theo ông, tinh thần ngày hội là kết nối công nghệ với con người, chính quyền với nhân dân, hôm nay với tương lai.

SƠN TRÀ: CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU GẶP PHONG CÁCH SỐNG ĐỊA PHƯƠNG

Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 (SIF 2026) diễn ra trong hai ngày 3 và 4/10 với chủ đề "Công nghệ toàn cầu hội ngộ phong cách sống địa phương", gắn với Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Chương trình có không gian trải nghiệm AI, robot, chuyển đổi số; các phiên đối thoại về Đề án Khu vực Đổi mới sáng tạo Sơn Trà, ứng dụng AI an toàn trong giáo dục; cuộc thi "Ý tưởng Công viên Đổi mới Sáng tạo Sơn Trà". Người dân còn được hỗ trợ trực tiếp định danh điện tử, tích hợp dữ liệu lên VNeID.

Lễ khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà (SIF) 2026.

Ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, cho rằng đổi mới sáng tạo trước hết phải được cụ thể hóa bằng cách làm mới, mô hình mới, tạo giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Phường đang triển khai Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 và Đề án Thành lập khu vực đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo phường nhấn mạnh chính quyền không thể làm một mình, mong muốn hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức tài chính. Sơn Trà có lợi thế về biển, du lịch, dịch vụ và cộng đồng dân cư năng động, từ đó kỳ vọng hình thành các mô hình phát triển mới.

PHÍA SAU NHỮNG NGÀY HỘI: KHUNG CHIẾN LƯỢC CỦA THÀNH PHỐ

Các hoạt động ở cơ sở nằm trong định hướng lớn từ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tại hội nghị sơ kết ngày 15/1/2026, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết sau năm đầu triển khai, thể chế, chính sách từng bước hoàn thiện, trong đó có các chính sách đặc thù do Quốc hội ban hành. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn và hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo có những dấu ấn rõ nét.

Hệ sinh thái của thành phố tập trung vào vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính và chuỗi khối. Trung tâm Giám sát điều hành thông minh đang vận hành 19 nhóm dịch vụ thông minh. Thành phố cũng xây dựng kiến trúc chuyển đổi số, đô thị thông minh làm cơ sở cho các bài toán lớn như bản sao số đô thị, Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do thông minh, Cảng thông minh, hướng tới mục tiêu Top 50 đô thị thông minh uy tín toàn cầu vào năm 2030.

Năm 2026: Nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu "làm đến nơi đến chốn"

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cho biết năm 2026 thành phố đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có hình thành "cửa ngõ số" gắn với Khu Thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế; thử nghiệm có kiểm soát các mô hình fintech, blockchain, tài sản số; thúc đẩy robot, tự động hóa, AI trong sản xuất và logistics tại các khu công nghiệp, cảng Liên Chiểu, Chu Lai; thí điểm kinh tế không gian tầm thấp với UAV. Mục tiêu đến năm 2030 là ít nhất 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng nền tảng số trong quản trị sản xuất, kinh doanh.

Điều đáng chú ý là yêu cầu về cách làm. Bí thư Thành ủy đề nghị chuyển từ kế hoạch sang mục tiêu và sản phẩm, từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả, từ ý tưởng sang giá trị thực tế cho người dân, doanh nghiệp. Ông đề nghị thực hiện "3 công khai": công khai tiến độ, trách nhiệm và kết quả để nhân dân cùng giám sát. Điểm nghẽn về dữ liệu phải được xử lý dứt điểm trong năm 2026 làm nền cho các bài toán AI, và kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ được đưa vào đánh giá người đứng đầu.

TỪ "ĐÁNG SỐNG" ĐẾN "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO"

Nhiều năm qua, Đà Nẵng gắn với hình ảnh thành phố đáng sống. Bước tiến từ vị trí 896 lên 554 trên bảng xếp hạng của StartupBlink trong ba năm cho thấy thành phố đang bổ sung cho nền tảng ấy một động lực mới, dựa trên tri thức, công nghệ và khởi nghiệp. Việc đứng thứ 3 cả nước, sau TP.HCM và Hà Nội, càng cho thấy vị thế của Đà Nẵng ở khu vực miền Trung.

Hành trình này được triển khai ở nhiều tầng. Thành phố đặt khung chiến lược và các bài toán lớn, còn các phường mang công nghệ đến gần người dân: Thanh Khê bắt đầu từ chính quyền số và dịch vụ công, Sơn Trà gắn đổi mới sáng tạo với lợi thế biển, du lịch, dịch vụ.

Quãng đường phía trước còn dài. Thứ hạng chỉ có ý nghĩa bền vững khi đổi mới sáng tạo tạo ra sản phẩm cụ thể, đo đếm được và mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp. Lời nhắc "làm đến nơi đến chốn" của người đứng đầu Thành ủy cho thấy thành phố ý thức rõ điều đó.