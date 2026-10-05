Phân tích cấu hình realme P4s Lite: Màn hình 120Hz và viên pin 7.000mAh ở tầm giá hơn 4 triệu đồng

Thương hiệu realme vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại giá rẻ mới mang tên realme P4s Lite trên trang web chính thức tại thị trường Ấn Độ. Đây là sản phẩm tiếp theo gia nhập dải thiết bị dòng P4 Lite nhằm mang đến giải pháp sử dụng pin lâu dài cùng khả năng hiển thị mượt mà cho phân khúc phổ thông.

realme P4s Lite ra mắt với cấu hình khá tốt

Khả năng hiển thị mượt mà và ngôn ngữ thiết kế tổng thể

Mặt trước của realme P4s Lite sử dụng tấm nền màn hình LCD kích thước 6.75 inch với độ phân giải HD+ (1570 x 720 pixels). Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên màn hình này là tần số quét đạt 120Hz, cao hơn đáng kể so với mức tiêu chuẩn 60Hz hoặc 90Hz phổ biến trong tầm giá.

Điện thoại mới của realme có thiết kế hiện đại

Tấm nền hỗ trợ độ sáng tối đa ở chế độ kích sáng (HBM) là 900 nits, tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz và bao phủ 86% không gian màu DCI-P3 ở chế độ Vivid. Để gia tăng khả năng chống chịu va đập, màn hình được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Panda MN228.

Về ngoại hình, thiết bị sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 166.5 x 78.2 x 9mm cùng trọng lượng 215g. Khối lượng máy tương đối đầm tay để có thể chứa được khối pin dung lượng lớn. Hệ thống sinh trắc học gồm cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên cùng giải pháp nhận diện khuôn mặt qua camera trước.

Hiệu năng phần cứng và đánh đổi ở công nghệ sạc

Sức mạnh xử lý của realme P4s Lite được cung cấp bởi vi xử lý Unisoc T7250, kết hợp dung lượng RAM 4GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong UFS 2.2 tùy chọn lên đến 128GB. Người dùng có thể mở rộng thêm dung lượng lưu trữ khi cần thiết thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD chuyên dụng.

Một số thông số nổi bật của realme P4s Lite

Ưu thế cạnh tranh lớn nhất của thiết bị nằm ở viên pin dung lượng 7.000mAh, cho phép đáp ứng cường độ sử dụng liên tục trong thời gian dài. Tuy nhiên, điểm hạn chế kỹ thuật là công suất sạc chỉ hỗ trợ tối đa 15W qua giao thức USB Power Delivery, khiến thời gian để sạc đầy thỏi pin lớn này sẽ kéo dài đáng kể.

Khả năng chụp ảnh và các tiêu chuẩn kết nối

Hệ thống quang học trên realme P4s Lite được tối giản để cân bằng chi phí. Mặt lưng máy trang bị camera đơn 13MP hỗ trợ lấy nét tự động, có khả năng ghi hình chất lượng 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây. Phía trước là camera selfie 5MP đáp ứng nhu cầu đàm thoại video cơ bản.

Thiết bị duy trì các chuẩn kết nối thông dụng gồm Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, định vị GPS, cổng sạc USB Type-C và cổng âm thanh 3.5mm. Máy không hỗ trợ công nghệ kết nối 5G cũng như giao tiếp trường gần NFC.

Bảng thông số kỹ thuật realme P4s Lite

Tùy chọn phiên bản và mức giá công bố

Mẫu điện thoại realme P4s Lite được phân phối với hai tùy chọn màu sắc bao gồm Đen Tinh Vân (Nebula Black) và Bạc Ánh Trăng (Moonlight Silver). Sản phẩm chạy giao diện realme UI xây dựng trên nền tảng Android.

realme P4s Lite có giá phải chăng

Mức giá niêm yết chính thức tại thị trường Ấn Độ cho hai biến thể bộ nhớ cụ thể như sau:

Phiên bản 4GB RAM + 64GB bộ nhớ trong: 16.499 Rupee (tương đương khoảng 4,45 triệu đồng).

Phiên bản 4GB RAM + 128GB bộ nhớ trong: 18.499 Rupee (tương đương khoảng 4,99 triệu đồng).