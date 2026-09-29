Thúc đẩy nghiên cứu khoa học

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên, góp phần gắn lý luận với thực tiễn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, năm 2024, Thạc sỹ Nguyễn Thị Hương, Giảng viên chính Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và Nghiên cứu khoa học là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn”.

Đề tài nghiên cứu khoa học "Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cho chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” do Khoa Nhà nước và pháp luật chủ trì thực hiện

Thạc sỹ Nguyễn Thị Hương chia sẻ: Thực hiện đề tài, chúng tôi đã dành thời gian nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này. Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở để giảng viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hướng dẫn, giúp học viên vận dụng hiệu quả kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác.

Cùng với đề tài trên, giai đoạn 2021 - 2025, nhà trường đã triển khai thực hiện 24 đề tài khoa học cấp trường. Nội dung nghiên cứu đa dạng, phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy và học tập, tổng kết thực tiễn như: Công tác đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn - Thực trạng và giải pháp; thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở tỉnh Lạng Sơn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… Cùng với đó, trường thực hiện 3 đề tài khoa học cấp tỉnh, đạt 100% chỉ tiêu theo quy định.

Không chỉ tăng về số lượng, các đề tài nghiên cứu khoa học ngày càng chú trọng tính thực tiễn, tập trung vào những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, hoạt động nghiên cứu khoa học từng bước trở thành “cầu nối” giữa lý luận với thực tiễn, giúp đội ngũ giảng viên có thêm điều kiện tiếp cận, phân tích và tổng kết những vấn đề từ cơ sở; đồng thời bổ sung nguồn tư liệu thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy.

Theo ông Nguyễn Đức Quý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, hoạt động nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Thông qua nghiên cứu, giảng viên không chỉ củng cố, nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện phương pháp nghiên cứu, khả năng phân tích, tổng hợp và vận dụng lý luận vào thực tiễn. Kết quả nghiên cứu được khai thác, vận dụng phù hợp vào bài giảng, góp phần làm phong phú nội dung, đổi mới phương pháp giảng dạy và giúp học viên tiếp cận kiến thức gắn với thực tiễn công tác.

Nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nhà trường chú trọng tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, giảng viên phát huy năng lực nghiên cứu, đồng thời định hướng nội dung nghiên cứu bám sát yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng và những vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương.

Để đội ngũ giảng viên có thêm nguồn tư liệu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường đã xuất bản 5 cuốn sách chuyên khảo, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, góp phần bổ sung nguồn tài liệu tham khảo, phục vụ thiết thực hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của nhà trường.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên đẩy mạnh nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề thiết thực từ cơ sở, qua đó nâng cao tính ứng dụng của các công trình khoa học. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và củng cố các tiêu chí xây dựng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn mức 1.