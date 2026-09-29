Bắc Ninh: Trường học yêu cầu trả lại quỹ lớp, quỹ phụ huynh

Theo phản ánh, một lớp 4 tuổi thuộc Trường Mầm non Đồi Ngô (phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh) có triển khai các khoản thu hộ năm 2026 - 2027, trong đó có quỹ trang trí (300 nghìn đồng), quỹ phụ huynh (200 nghìn đồng), đồng phục mùa hè (150.000 nghìn đồng) và một số khoản thu khác. Các khoản thu này được chuyển vào số tài khoản của cô giáo chủ nhiệm.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, chị Đ.T.H – giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi B4 điểm trường khu Hoa Sen (thuộc Trường Mầm non Đồi Ngô) xác nhận có sự việc như phóng viên phản ánh. Chị H cho biết có khoảng 10 phụ huynh đã chuyển tiền các khoản thu hộ cho chị, trong đó có quỹ trang trí, quỹ phụ huynh và tiền đồng phục. Chị H cũng giãi bày, các phụ huynh này đã quen biết chị nên có chuyển tiền vào tài khoản của chị, để chị chuyển lại cho ban đại diện phụ huynh.

Cô Nguyễn Thị Lý – Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồi Ngô cho biết, nhà trường đã yêu cầu cô H trả lại tiền quỹ phụ huynh, quỹ trang trí cho phụ huynh, vì năm học 2026 - 2027, nhà trường không thu quỹ phụ huynh, quỹ lớp, tiền xã hội hóa.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồi Ngô (phường Lục Nam) yêu cầu trả lại tiền quỹ trang trí và quỹ phụ huynh. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Chị Lý cho biết thêm, hiện nhà trường chưa triển khai thu khoản nào cho năm học 2026 – 2027, vì chưa được UBND phường Lục Nam phê duyệt thu các khoản thu. Bởi vậy, chị sẽ yêu cầu cô giáo chủ nhiệm lớp 4 tuổi trả lại tiền các khoản thu cho phụ huynh như phóng viên thông tin.

Ông Hoàng Văn Toán – Chủ tịch UBND phường Lục Nam cho hay, UBND phường Lục Nam chưa duyệt các khoản thu năm học 2026 - 2027 cho các trường học trên địa bàn. Theo ông, UBND phường Lục Nam không duyệt thu quỹ lớp hay quỹ phụ huynh, quỹ trang trí dù tự nguyện. Theo ông, kể các khoản thu có trong quy định theo tinh thần thỏa thuận mà thấy chưa ổn thì chưa chắc đã duyệt.

Ông Toán cho biết thêm, năm nay, UBND phường Lục Nam dự kiến sẽ siết chặt một số khoản thu trong trường học như thu cho hoạt động trải nghiệm hay kỹ năng sống. Nếu chương trình trải nghiệm của học sinh mà không ổn thì cũng cân nhắc duyệt khoản thu này.

Tại trường THCS Lưu Thúc Kiệm (phường Trạm Lộ, thành phố Bắc Ninh), khi nhận được phản ánh về quỹ phụ huynh, ông Nguyễn Hữu Tuyến – Hiệu trưởng Trường THCS Lưu Thúc Kiệm cho biết, ông đã có thông báo và yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh từ khối lớp 6 đến lớp 9 tuyệt đối không đứng ra tổ chức thu quỹ lớp dưới mọi hình thức, dù theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh.

Ông Tuyến cho biết thêm, nếu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp nào đã tự đứng ra tổ chức thu quỹ lớp, quỹ phụ huynh, quỹ trường, nhà trường yêu cầu trả lại tiền quỹ cho phụ huynh xong trước ngày 29/9.

Hiệu trưởng Trường THCS Lưu Thúc Kiệm yêu cầu trả lại quỹ phụ huynh. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, ngày 25/9, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh đã thiết lập các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh liên quan đến lạm thu và tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

Đối với phản ánh về lạm thu, người dân có thể liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính qua các số 0915.179.179 (ông Nguyễn Xuân Cường), 0912.897.245 (bà Nguyễn Thị Thanh Hải), 0912.777.911 (bà Giáp Thị Phương Nhung) hoặc gửi email đến địa chỉ pkttc@bacninh.edu.vn.

Phản ánh về việc học thêm không đúng quy định, người dân liên hệ Phòng Giáo dục Tiểu học qua số 0912.266.496 (ông Trần Văn Anh), 0919.585.191 (ông Nguyễn Huy Đạt); Phòng Giáo dục Trung học qua số 0986.779.178 (ông Nguyễn Như Học), 0944.777.477 (bà Đào Thị Minh Hải).

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định; đồng thời công khai thông tin người tiếp nhận trên website của đơn vị để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và Nhân dân biết.

Theo ông Hùng, sau khi tiếp nhận phản ánh, những vụ việc thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh (các trường THPT), sẽ được sở trực tiếp xử lý. Đối với các trường từ mầm non đến THCS, thông tin sẽ được chuyển đến xã, phường để xử lý theo thẩm quyền.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho rằng tại các cuộc họp phụ huynh, phụ huynh cần mạnh dạn nêu ý kiến về các khoản thu, đặc biệt là những khoản thu thỏa thuận hoặc tự nguyện.

“Trường hợp phụ huynh có ý kiến mà có dấu hiệu bị các cha mẹ học sinh xa lánh, kỳ thị, lo sợ ảnh hưởng đến con mình thì nhà trường phải có trách nhiệm vào cuộc, hỗ trợ phụ huynh đã nêu ý kiến”, ông Hùng chia sẻ.