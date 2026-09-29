Nữ sinh Hà Nội trở thành thủ khoa Kinh tế Chính trị, với cách học khác biệt

Nguyễn Minh Trang - Thủ khoa đầu vào khoa Kinh tế Chính trị, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội).

Chủ động chuẩn bị từ sớm

Với Minh Trang, trở thành thủ khoa là niềm tự hào sau những nỗ lực trong suốt những năm THPT và động lực để cô tiếp tục cố gắng trong chặng đường phía trước. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trang lựa chọn cách chuẩn bị từ sớm. Bên cạnh việc học đầy đủ trên lớp, cô tham gia các lớp học thêm ở những môn dự kiến thi tốt nghiệp, đồng thời chủ động hoàn thiện chứng chỉ tiếng Anh và kết quả thi Đánh giá năng lực HSA trước giai đoạn ôn thi nước rút. Theo Trang, việc hoàn thành những mục tiêu này trước thời điểm cuối kỳ thi giúp cô có thêm quỹ thời gian và giữ được tâm lý thoải mái khi bước vào giai đoạn quan trọng. “Mình không có phương pháp học tập cụ thể nào quá đặc biệt. Mình cố gắng tập trung nghe giảng trên lớp và lớp học thêm, làm đầy đủ bài tập, đồng thời dành thời gian tự học, tự nghiên cứu những bài được giao”, Trang chia sẻ.

Nữ sinh không phụ thuộc vào việc giải thật nhiều đề hay ghi nhớ các mẹo làm bài. Với những câu hỏi khó, Trang thường tự tìm hướng giải trước khi sử dụng công cụ tra cứu, AI hoặc hỏi bạn bè, thầy cô. “Mình muốn rèn luyện tư duy và tốc độ giải đề. Mình không quá tập trung giải nhiều đề và học mẹo mà cố gắng học bản chất nội dung để giảm lượng kiến thức phải ghi nhớ. Thay vào đó là kỹ năng giải đề và khả năng ‘đoán’ hướng của đề”, Trang nói.

Từng chịu áp lực, nhưng không để nhiều mục tiêu chồng lên nhau

Hành trình chuẩn bị cho kỳ thi của Minh Trang cũng có những giai đoạn áp lực. Đó là thời điểm nữ sinh phải đồng thời chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh, sau đó vài tuần tiếp tục bước vào kỳ thi Đánh giá năng lực HSA, trong khi vẫn phải đảm bảo tiến độ học tập trên lớp. Thay vì cố gắng giải quyết tất cả cùng lúc, Trang lựa chọn chia nhỏ mục tiêu. “Mình tập trung vào từng mục tiêu một, sau đó bù đắp kiến thức của mục tiêu sau khi hoàn thành mục tiêu trước”, nữ sinh chia sẻ. Cách sắp xếp này giúp Trang giảm áp lực và chủ động hơn với từng giai đoạn. Với cô, việc xác định rõ mình cần hoàn thành điều gì trước cũng quan trọng không kém việc dành bao nhiêu thời gian để học.

Minh Trang (ngoài cùng bên trái) được tuyên dương tại trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội).

Kết quả học tập của Minh Trang cũng được xây dựng qua nhiều hoạt động trong những năm THPT. Cô từng giành giải Nhì học sinh Giỏi cụm Ba Đình - Tây Hồ môn Ngữ văn, giải Ba học sinh Giỏi cụm Ba Đình - Tây Hồ môn Sinh học, giải Ba Olympia cấp trường. Trang cũng là Bí thư Chi đoàn xuất sắc, nhiệm kỳ 2024 - 2025 và lọt Top 20 cuộc thi làm phim bằng AI “Thông điệp cho thế hệ số - Message 4 Digigen 2025”.

Bên cạnh học tập, nữ sinh từng tham gia dự án thiện nguyện hướng tới bảo vệ môi trường và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Dự án được chính các thành viên trong lớp tự thành lập theo sự phát động của nhà trường. Từ gây quỹ đến tổ chức các chương trình, học sinh trong lớp trực tiếp thực hiện. “Mình rất vui vì được tham gia hoạt động vừa vui, bổ ích, vừa có thể giúp đỡ cộng đồng. Đặc biệt, đó là hoạt động do chính chúng mình tự lên kế hoạch và hoàn thiện”, Trang chia sẻ.

Minh Trang (thứ hai, từ phải sang) tham gia chương trình giao lưu tại trường.

Gia đình và môi trường học tập là nền tảng

Theo Minh Trang, kết quả đạt được không chỉ đến từ sự cố gắng của bản thân. Gia đình và môi trường học tập có vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình của cô. Bố mẹ không tạo áp lực về thành tích, giúp Trang có một môi trường học tập thoải mái. Trong khi đó, việc được học tập tại một ngôi trường có truyền thống dạy tốt, học tốt cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giúp cô có niềm tin vào năng lực của bản thân.

Minh Trang (giữa) cùng mẹ và chị gái chụp ảnh trong ngày tốt nghiệp THPT.

Bạn bè cũng tạo nên một môi trường cạnh tranh lành mạnh, khi nhiều thành viên trong lớp có thành tích và khả năng học tập tốt. Đặc biệt, trong năm học trước, trường của Trang có một anh khóa trên đạt thành tích thủ khoa toàn quốc. Hình ảnh ấy trở thành một tấm gương để nữ sinh đặt thêm mục tiêu cho bản thân.

Trúng tuyển ngành Kinh tế, khoa Kinh tế Chính trị, mục tiêu của tân thủ khoa là tiếp tục duy trì kết quả học tập và giành được học bổng. Song song với việc học, Trang muốn tham gia các hoạt động sinh viên, rèn luyện kỹ năng, mở rộng các mối quan hệ và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ trong những năm đại học. Với Trang, danh hiệu thủ khoa là một dấu mốc để bắt đầu hành trình mới, với nhiều mục tiêu phía trước.

(Ảnh: NVCC)