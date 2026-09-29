Đề xuất: Học viên thạc sĩ nhận học bổng Chính phủ không làm việc toàn thời gian

Cụ thể theo Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung về tuyển sinh và đào tạo sau đại học của Bộ GD&ĐT mới đây, đối với chương trình thạc sĩ theo hình thức đào tạo chính quy tập trung toàn thời gian, người học phải thực hiện việc học tập, nghiên cứu toàn thời gian theo kế hoạch học tập toàn khóa do cơ sở đào tạo ban hành. Học viên đồng thời phải tham gia các hoạt động chuyên môn của cơ sở đào tạo và không làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học tập.

Một số học viên sau đại học của trường ĐH Công nghệ, thuộc ĐHQG Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Trả lời phóng viên Dân trí, đại diện Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, cho biết đối với đào tạo trình độ thạc sĩ, khoản 1 Điều 3 của Thông tư 53/2026 quy định cơ sở đào tạo quyết định hình thức (chính quy, thường xuyên), phương thức tổ chức đào tạo và kế hoạch học tập toàn khóa của từng chương trình đào tạo, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Giáo dục Đại học, đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo và các quy định của quy chế này.

Tại dự thảo mà Bộ GD&ĐT mới đưa ra không sửa gì khoản 1 Điều 3 mà chỉ bổ sung thêm khái niệm "trường hợp đào tạo thạc sĩ theo hình thức đào tạo chính quy tập trung toàn thời gian áp dụng đối với trường hợp được nhận học bổng Chính phủ theo Nghị định 179”. Theo đó, nhóm học viên thạc sĩ học tập trung trong diện nhận học bổng hỗ trợ được yêu cầu học tập và nghiên cứu toàn thời gian tại cơ sở đào tạo. “Điều này nhằm giải quyết các trường hợp người học được hưởng chế độ học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP về chương trình STEM”, đại diện này cho biết.

Trước đó, theo quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, người học thuộc một số ngành sẽ được hỗ trợ từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng, tùy từng nhóm ngành. Thời gian hưởng học bổng tối đa là 4 năm đối với chương trình cử nhân và 5 năm đối với chương trình kỹ sư.

Các ngành được hỗ trợ học bổng gồm: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học vật chất; Khoa học Trái đất; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Toán học; Thống kê; Máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Vật lý kỹ thuật; Xây dựng.

Như vậy, sinh viên đại học theo học 15 nhóm ngành trên có thể nhận mức học bổng từ 37 triệu đồng đến 55 triệu đồng/năm. Đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh, mức học bổng được nâng lên từ 55 triệu đồng đến 84 triệu đồng/năm.