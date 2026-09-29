Lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng

Mô hình “Trường mầm non không rác thải nhựa” đang được triển khai tại các cơ sở giáo dục. Ảnh: HỒ QUÂN

Đa dạng hình thức giáo dục

Ở Phân hiệu Trường Mầm non Minh Phương (phường Điện Bàn), ngoài việc phân loại rác tại nguồn, nhà trường lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Trẻ được hướng dẫn nhận biết túi ny lon, ly nhựa, cốc nhựa dùng một lần và hiểu được tác hại của chúng đối với môi trường.

Với cách làm này, lượng rác thải nhựa dùng một lần trong trường đã giảm từ 85 - 90%. Đáng mừng hơn, thay vì bỏ trực tiếp vỏ hộp sữa vào thùng rác, trẻ biết cách làm xẹp hộp, sau đó giáo viên hỗ trợ làm sạch, phơi khô và chuyển đến các điểm thu gom tái chế.

Từ tháng 3/2026, mô hình “Trường mầm non không rác thải nhựa” thuộc dự án “Thúc đẩy giảm nhựa và quản lý rác có sự tham gia”, do Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương tài trợ, triển khai tại các trường mầm non thuộc các phường Sơn Trà, Điện Bàn và Điện Bàn Đông.

Bà Đặng Thị Cẩm Tú, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở Giáo dục và Đào tạo) cho biết, cùng với việc giảm túi ny lon và đồ nhựa dùng một lần, việc sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường trong nhà trường đang tăng lên. Đặc biệt, thông điệp “Nói không với rác thải nhựa” từng bước lan tỏa đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và trẻ mầm non. Trong năm học 2026 - 2027, ngành giáo dục và đào tạo sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố.

Đoàn viên, thanh niên xã Thạnh Bình chỉnh trang các tuyến đường trên địa bàn. Ảnh: HỒ QUÂN

Thời gian qua, Hội đồng Đội thành phố triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh thiếu nhi thành phố. Trong đó, chú trọng việc tạo môi trường để thanh thiếu nhi đề xuất sáng kiến, mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường gắn với thực tiễn học đường và cộng đồng dân cư.

Điển hình, dự án “Thư viện xanh” dành cho thanh thiếu niên từ 13-18 tuổi tại các trường THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn 15 xã, phường, thu hút 18 đội dự án với 90 thanh thiếu nhi tham gia. Dự án “Tuổi trẻ Đà Nẵng - Hành động xanh vì biển quê hương” năm 2026 thu hút 20 đội dự án tham gia trang bị kiến thức, xây dựng giải pháp bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học biển, ứng phó biến đổi khí hậu và truyền thông cộng đồng...

Ngoài ra, các phong trào phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa được triển khai tại các trường học, thu hút 427.718 thiếu nhi tham gia, gắn với việc xây dựng các mô hình “Lớp học xanh”, “Vì mái trường xanh”, “Nhà vệ sinh thân thiện”.

Người trẻ hành động

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về chung tay bảo vệ môi trường, các phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tuổi trẻ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” được triển khai tại các xã, phường trên địa bàn thành phố…

Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay thể hiện tinh thần tiên phong, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thanh, thiếu niên đang lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường. TRONG ẢNH: Câu lạc bộ tình nguyện viên nhí ở phường Quảng Phú dọn vệ sinh bãi biển Tam Thanh. Ảnh: HỒ QUÂN

Điển hình, Đoàn thanh niên xã Thạnh Bình xây dựng các mô hình, công trình, phần việc có tính thường xuyên, dần hình thành ý thức tự giác bảo vệ môi trường trong đoàn viên, thanh niên và người dân.

Đoàn viên, thanh niên trồng 890 cây xanh tại 5 công trình thanh niên; xử lý 21 điểm đen về rác thải, chỉnh trang 3 tuyến đường với tổng chiều dài 1.200m, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường. Mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập và cây xanh” thu gom hơn 500kg rác thải nhựa.

Cùng với việc duy trì ra quân dọn vệ sinh môi trường hằng tuần theo phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” ở khu dân cư, tháng 9/2026, Đoàn xã Tam Xuân ra mắt mô hình “Từ cửa nhà tôi - Tam Xuân đẹp hơn”, nhằm phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm và tinh thần sáng tạo của mỗi đoàn viên, hội viên thanh niên, học sinh trong việc bảo vệ môi trường.

Đồng thời, Đoàn xã tận dụng mạng xã hội để chia sẻ những video ngắn về những việc làm tích cực, hình ảnh đẹp về môi trường.

Để thực hiện hiệu quả các phong trào bảo vệ môi trường, Thành đoàn yêu cầu 100% cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương như: thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, khơi thông kênh mương, phát triển mảng xanh, trồng cây xanh; tẩy xóa biển quảng cáo, rao vặt sai quy định… Qua đó lan tỏa nếp sống văn minh, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong cộng đồng.