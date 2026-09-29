Nữ sinh học tiếng Ả Rập tốt nghiệp thủ khoa, được giữ lại làm giảng viên

Sang Qatar, học cách vượt qua nỗi sợ nói sai

Khi đăng ký nguyện vọng, Ngọc Hương hoàn toàn mông lung với nghề nghiệp tương lai. Sự tò mò về văn hóa và mong muốn khám phá những vùng đất mới khiến cô đặt ngành Ngôn ngữ Ả Rập của trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) ở nguyện vọng 1.

Bố mẹ lo con gái học một ngành lạ sẽ khó có tương lai ổn định. Nhưng chính sự ủng hộ của chị gái giúp Hương có thêm động lực theo đuổi lựa chọn.

Ngọc Hương lựa chọn theo đuổi ngành Ngôn ngữ Ả Rập tại trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

Nghe và nói là hai kỹ năng khiến cô chật vật nhất. Áp lực càng rõ trong năm học trao đổi tại ĐH Qatar (2022 - 2023), khi người bản địa nói nhanh và dùng thổ ngữ khác với tiếng Ả Rập chuẩn cô được học.

“Khoảng hai, ba tuần đầu, mình rất căng thẳng vì phản xạ chậm, nói hay vấp và liên tục mắc lỗi. Mình sợ phát biểu, sợ trò chuyện vì lo người đối diện đánh giá khả năng tiếng của mình”, Hương kể.

Nhận thấy học trò rụt rè, một giảng viên người Sudan đã ở lại trò chuyện. Thầy nhắc cô rằng, người học tiến bộ từ chính lỗi sai và khó học thêm điều gì nếu cứ sợ mắc lỗi.

Sau đó, Hương chủ động bắt chuyện với sinh viên quốc tế, thầy cô và người dân khi mua sắm, gọi đồ ăn. Cô tự tin hơn, dù phát âm chưa chuẩn, dùng sai ngữ pháp và nhờ người mọi người xung quanh sửa lỗi để hoàn thiện hơn.

Hương còn luyện nghe từ phim hoạt hình, tin tức báo chí... Việc thực hành thường xuyên giúp cô bớt tự ti, cải thiện phản xạ và giao tiếp tự nhiên hơn.

Học đều các môn, trở thành thủ khoa toàn trường

Trong những năm đại học, Hương duy trì việc học đều các môn chuyên ngành lẫn đại cương, tránh dồn bài vào cuối kỳ. Với môn Phiên dịch, cô chuẩn bị từ vựng theo từng chủ đề trước giờ lên lớp.

Ngoài giờ học, Hương cùng bạn bè luân phiên đóng vai người nói, người dịch và người nhận xét. Nhóm ghi âm buổi luyện tập để nghe lại, phát hiện chỗ lặp từ, ngập ngừng hoặc diễn đạt chưa rõ.

Cô từng cố ghi trọn từng từ của người nói nhưng nhanh chóng quá tải. Việc mải đuổi theo câu chữ khiến Hương mất tập trung vào thông điệp, buộc cô thay đổi cách tiếp cận.

“Mình tham khảo cách học của các anh chị khóa trên rồi chuyển sang luyện nghe, phân tích ý chính và chú ý logic chuyển ngữ. Cách này giúp mình chủ động hơn, bớt áp lực phải bắt được từng từ”, cô chia sẻ.

Với GPA 3.92/4, Hương trở thành thủ khoa đầu ra Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập, đồng thời là thủ khoa tốt nghiệp toàn trường năm 2026. Cô nhìn nhận kết quả ấy đến từ việc học nghiêm túc, đều đặn ở tất cả các môn.

Phan Lê Ngọc Hương nhận giấy khen thủ khoa ngành Ngôn ngữ Ả Rập tại lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa QH.2022.F1 của trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

Việc học đều các môn cũng có lúc khiến Hương áp lực, mệt mỏi vì khối lượng bài vở dồn đến cùng lúc. Cô vẫn giữ nguyên tắc không xem nhẹ môn nào, kể cả những môn không phải sở trường, để tích lũy kiến thức mới qua từng học kỳ.

Kỳ thực tập tại Đại sứ quán UAE giúp Hương thử sức với dịch thuật tài liệu báo chí và hỗ trợ sự kiện Quốc khánh UAE tại Hà Nội. Công việc khiến cô nhận ra, mình cần rèn khả năng xử lý tình huống và hiểu sâu hơn bối cảnh văn hóa, chính trị.

Sau tốt nghiệp, Hương có cơ hội trở thành giảng viên tại khoa. Cô dự định học cao học, trau dồi chuyên môn và kỹ năng sư phạm để đồng hành cùng sinh viên.

“Mình muốn tạo không khí học tập thoải mái để các bạn không ngại mở lời và xem mắc lỗi là điều bình thường khi học ngoại ngữ. Mình hy vọng các bạn sẽ phản xạ tự nhiên hơn, dần tìm thấy hứng thú với tiếng Ả Rập”, Hương nói.