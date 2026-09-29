Tôi lần đầu đi Trung Quốc mà không cần xin trước visa

1h ngày 18/9, máy bay hạ cánh tại thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Tại sân bay, tôi đi theo hướng dẫn dành cho hành khách quốc tế và làm thủ tục tại khu vực nhập cảnh. Sau đó, một nhân viên an ninh đưa tôi tới quầy dành riêng cho diện quá cảnh miễn thị thực 240 giờ.

Hai nhân viên an ninh và hải quan hỏi tôi về lịch trình. Họ thắc mắc vì sao lần này tôi nhập cảnh theo diện quá cảnh, trong khi hệ thống ghi nhận tôi từng vào Trung Quốc bằng visa thương mại.

Họ cũng yêu cầu tôi mở điện thoại để kiểm tra công việc hiện tại ở Việt Nam. Do hồ sơ trước đây có thông tin nghề nghiệp và thư mời từ các công ty đối tác, họ muốn đối chiếu với công việc thực tế của tôi. Tôi xuất trình hộ chiếu, vé máy bay chặng tiếp theo cùng thông tin hành trình. Khoảng 10-15 phút sau, tôi hoàn tất thủ tục.

Tôi là Hoàng Ngọc Bảo Trâm, 27 tuổi, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi từng đi Trung Quốc 5 lần, sử dụng cả visa du lịch và thương mại. Nhưng đây là lần đầu tôi nhập cảnh theo diện quá cảnh miễn thị thực 240 giờ.

Tôi được phép nhập cảnh Trung Quốc theo diện miễn visa quá cảnh 240 giờ.

Sau 5 lần sang Trung Quốc, tôi thử cách khác

Công việc đa dạng giúp tôi có nhiều cơ hội sang Trung Quốc, chủ yếu làm việc với các đối tác, khách hàng, trao đổi về sản phẩm, nguồn hàng và quá trình hợp tác kinh doanh. Những chuyến đi trước đây thường kết hợp công việc với khảo sát thị trường, tìm hiểu sản phẩm và gặp gỡ đối tác.

Hai lần xin visa thương mại gần đây khá vất vả. Tôi đã chuẩn bị hồ sơ và thư mời từ doanh nghiệp phía Trung Quốc nhưng vẫn không được cấp visa.

Từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu những phương án khác để có thể sang Trung Quốc hợp pháp mà không tiếp tục phụ thuộc vào việc xin visa. Khi biết Việt Nam được áp dụng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ (10 ngày) trong điều kiện phù hợp, tôi quyết định thử.

Tôi vốn đã có kế hoạch tới Quảng Châu tìm hiểu thị trường F&B (ẩm thực và đồ uống) nên chọn cách kết hợp Trung Quốc và Campuchia trong cùng một hành trình.

Tôi kết hợp làm việc và du lịch trong chuyến đi Trung Quốc lần này.

Từ ngày 20/8, Việt Nam được Trung Quốc bổ sung vào danh sách các quốc gia áp dụng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ, cùng Kyrgyzstan, nâng tổng số quốc gia thuộc diện này lên 57, theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc (NIA).

Theo quy định, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, có vé liên chặng với ngày và hành trình xác nhận tới một nước hoặc vùng lãnh thổ thứ ba, có thể nhập cảnh Trung Quốc qua 65 cửa khẩu thuộc chương trình và lưu trú tối đa 240 giờ trong các khu vực được phép.

Chính sách áp dụng cho một số hoạt động ngắn hạn như du lịch, thương mại và thăm thân; những hoạt động cần phê duyệt trước như làm việc, học tập hay đưa tin vẫn phải có visa phù hợp.

Chuẩn bị

Chuyến đi của tôi diễn ra từ ngày 17 đến 23/9. Tôi khởi hành từ Hà Nội, sang Quảng Châu, sau đó đi Campuchia rồi trở lại Hà Nội. Tôi đi cùng 2 người bạn ở chặng Việt Nam - Trung Quốc, còn từ Trung Quốc sang Campuchia thì đi một mình.

Tôi chuẩn bị vé máy bay thể hiện rõ hành trình từ Việt Nam vào Trung Quốc và từ Trung Quốc đi Campuchia. Các chặng sử dụng những hãng bay khác nhau nên ban đầu tôi cũng hơi lo lắng về thủ tục.

Ngoài hộ chiếu và thông tin đặt vé, tôi chuẩn bị thông tin khách sạn, lịch trình cụ thể bằng tiếng Trung, vé chặng tiếp theo cùng các giấy tờ liên quan để có thể xuất trình khi cần.

Trước đây, tôi thường xin visa để sang Trung Quốc, trong đó có những chuyến tới Thượng Hải để làm việc và gặp gỡ đối tác.

Tôi hiểu mình không thể xem 240 giờ như hình thức miễn visa thông thường. Hành khách phải đáp ứng các điều kiện của diện quá cảnh, trong đó có hành trình tiếp tục rời Trung Quốc tới một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba. Vì thế, tôi kiểm tra kỹ toàn bộ hành trình trước chuyến đi.

Theo kinh nghiệm của tôi, người lần đầu sử dụng chính sách này nên chuẩn bị càng rõ ràng càng tốt, thay vì tới sân bay mới kiểm tra xem vé và lịch trình có đáp ứng điều kiện hay không.

Phạm vi di chuyển

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, tôi dành phần lớn thời gian ở Quảng Châu. Tôi cũng dành một ngày đi tàu cao tốc từ Quảng Châu tới thành phố Thâm Quyến (cùng thuộc tỉnh Quảng Đông) để tham quan và trải nghiệm thành phố. Tôi muốn chuyến đi có thêm khoảng thời gian nghỉ ngơi, thay vì chỉ tập trung vào công việc.

Trước khi di chuyển, tôi kiểm tra phạm vi được phép theo chính sách quá cảnh rồi mới quyết định lịch trình. Tôi không muốn hiểu đơn giản rằng đã được miễn visa thì có thể đi lại hoàn toàn tự do.

Theo quy định, danh sách cửa khẩu và phạm vi được phép di chuyển được phía Trung Quốc điều chỉnh theo từng thời kỳ, du khách nên kiểm tra cụ thể cửa khẩu nhập cảnh, cửa khẩu xuất cảnh, khu vực dự kiến lưu trú trước khi đặt vé và lên lịch trình.

Kết thúc thời gian ở Trung Quốc, tôi bay sang Campuchia. Tôi chọn Siem Reap vì chưa từng tới đây và muốn dành một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những ngày vừa làm việc vừa di chuyển ở Trung Quốc.

Tôi khám phá quần thể di tích Angkor tại tỉnh Siem Reap, Campuchia.

Không phải cứ có vé máy bay là được miễn visa

Sau trải nghiệm này, tôi thấy chính sách 240 giờ tạo thêm một lựa chọn cho những người có lịch trình quốc tế phù hợp, nhất là khi muốn kết hợp Trung Quốc với một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba.

Tuy nhiên, tôi nghĩ không nên hiểu "miễn visa quá cảnh 240 giờ" đồng nghĩa với việc chỉ cần mua vé máy bay là có thể nhập cảnh Trung Quốc. Du khách cần kiểm tra mình có thuộc diện được áp dụng hay không, tuyến bay có đáp ứng điều kiện và điểm đến tiếp theo có phù hợp với quy định hay không.

Tôi cũng từng xin visa để tới Bắc Kinh du lịch, công tác.

Nếu lần đầu nhập cảnh theo diện này, tôi khuyên du khách chuẩn bị hộ chiếu còn thời hạn phù hợp, vé máy bay thể hiện rõ hành trình và điểm đến tiếp theo, thông tin chuyến bay, lịch trình lưu trú cùng các giấy tờ liên quan.

Hành khách cũng nên lưu bản điện tử, bản chụp những giấy tờ quan trọng trong điện thoại và in sẵn một số giấy tờ để có thể xuất trình khi cần.

Tôi không nghĩ mọi người nên chủ quan chỉ vì đã từng đi Trung Quốc nhiều lần bởi mỗi hình thức nhập cảnh có yêu cầu riêng. Với tôi, điều thú vị nhất trong chuyến đi lần này là được trực tiếp trải nghiệm một chính sách mới thay vì chỉ đọc thông tin trên mạng xã hội.

Châu Sa (ghi)