Ba thí sinh Việt Nam đạt Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc thế giới

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đoàn Việt Nam có ba thí sinh được trao Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc (Medal for Excellence) tại lễ bế mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48.

Ở nghề Tiện CNC, Đỗ Văn Đức, sinh viên Trường đại học Công nghiệp Hà Nội đạt Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc. Đây cũng là thí sinh có thành tích xuất sắc được lựa chọn đại diện cho Việt Nam để vinh danh tại lễ bế mạc.

Hai thí sinh Nguyễn Ngọc Được, sinh viên Đại học Phenikaa đạt Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc nghề Phay CNC và Ông Phú Quy, sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ-Năng lượng Khánh Hòa đoạt Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc nghề Năng lượng tái tạo.

Ba thí sinh Việt Nam được trao Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc được trao cho thí sinh đoạt từ 700 điểm trở lên trên tổng số 800 điểm nhưng không giành huy chương vàng, bạc hoặc đồng. Kết quả của ba thí sinh là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn và quá trình chuẩn bị để tham gia cuộc tranh tài quốc tế.

Năm nay, Đoàn Việt Nam có 12 thí sinh tham dự 11 nghề: Cơ điện tử, Điện lạnh, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Công nghệ may thời trang, Năng lượng tái tạo, Phay CNC, Tiện CNC, Sơn ô-tô, Chăm sóc sức khỏe và xã hội, Lắp đặt điện, Công nghệ xe cơ giới hạng nặng.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 có hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 64 nghề. Các nghề thi đặt ra yêu cầu cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng ứng dụng công nghệ, sự chính xác và tính kỷ luật. Kỳ thi là nơi những thí sinh trẻ đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ thể hiện kỹ năng trong môi trường cạnh tranh quốc tế.

Với Đoàn Việt Nam, mỗi phần thi là cơ hội để thí sinh vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học tập và rèn luyện; đồng thời tiếp cận yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ và tác phong nghề nghiệp tại kỳ thi thế giới.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tham dự cũng tạo điều kiện để chuyên gia, giáo viên Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với các đoàn quốc tế. Những kiến thức và kinh nghiệm thu nhận được từ quá trình chuẩn bị, thi đấu có thể trở thành nguồn tham khảo để các cơ sở đào tạo tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và tổ chức thực hành. Những trải nghiệm thực tế tại kỳ thi góp phần bổ sung kinh nghiệm cho công tác đào tạo nghề trong nước.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 49 tiếp theo sẽ được tổ chức tại Aichi, Nhật Bản, vào năm 2028.