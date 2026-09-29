TP. Hồ Chí Minh: Phối hợp liên ngành vận hành quy trình 4 bước bảo đảm an toàn trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh cùng Công an TP. Hồ Chí Minh vừa ký kết Kế hoạch phối hợp số 10043/KHPH-SGDĐT-CATP về bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật của học sinh trên địa bàn toàn thành phố.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu cao về sự đồng bộ, xuyên suốt, được tổ chức phối hợp chặt chẽ theo cơ chế 3 cấp: Cấp thành phố, cấp xã/phường/đặc khu và cấp cơ sở giáo dục (CSGD). Tại mỗi cấp, các đơn vị phải xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm và duy trì kênh chuyển thông tin hai chiều liên tục. Đồng thời, kế hoạch nêu rõ việc vận hành thống nhất quy trình xử lý 4 bước khi có sự việc phát sinh: Nhận diện, phát hiện và tiếp nhận thông tin; đánh giá ban đầu và bảo đảm an toàn cho các bên liên quan; phối hợp can thiệp, hỗ trợ và xử lý ban đầu; theo dõi sau xử lý và phòng ngừa tái diễn.

Nguyên tắc xuyên suốt của quy trình là lấy học sinh làm trung tâm, lấy giáo dục, cảm hóa và phục hồi làm trọng tâm. Mọi hoạt động phối hợp phải tuyệt đối bảo vệ quyền lợi, sức khỏe, danh dự và dữ liệu cá nhân của học sinh, không kỳ thị hay làm tổn thương thứ cấp.

Cán bộ thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh tại một trường học

Kế hoạch áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc “06 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục và đơn vị công an địa phương sẽ gắn liền với kết quả thực hiện thực tế.

Bên cạnh đó, việc trao đổi thông tin khẩn cấp giữa nhà trường và công an cơ sở sẽ được thực hiện trực tiếp qua đường dây nóng giữa Ban Giám hiệu và Trưởng công an cấp xã. Điều này giúp xử lý ngay lập tức các vụ việc ẩu đả, tụ tập gây rối ngay từ khi mới có nguy cơ nhen nhóm.

Theo kế hoạch, trong tháng 9 và tháng 10/2026, mỗi phường, xã, đặc khu sẽ chọn ra 2 trường (1 trường THPT và 1 trường THCS) để làm điểm tổ chức các buổi tuyên truyền. Các buổi sinh hoạt sẽ tăng cường tính tương tác qua sân khấu hóa, video, infographic và diễn đàn tọa đàm để lắng nghe học sinh. Các chủ đề tập trung vào an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng chống ma túy, tác hại của thuốc lá điện tử và nhận biết bẫy lừa đảo trực tuyến.

Tiếp đó, sẽ nhân rộng các mô hình tự quản học đường: Đẩy mạnh hoạt động của các mô hình như “Cổng trường an toàn giao thông”, “Đội học sinh xung kích”, và “Trường học không bạo lực và tệ nạn xã hội”. Học sinh nòng cốt sẽ được bồi dưỡng theo phương pháp “Bạn giúp Bạn” để chia sẻ, xóa bỏ sự thờ ơ, vô cảm trong trường học.

Đặc biệt, theo kế hoạch trên, lực lượng công an phối hợp cùng nhà trường sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát khu vực xung quanh trường học. Các điểm kinh doanh có biểu hiện bán thuốc lá điện tử, rượu bia hay các hội nhóm kín trực tuyến có hành vi kích động bạo lực, nói xấu bạn bè sẽ bị kiểm tra và xử lý dứt điểm.