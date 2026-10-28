Thuận mặt bằng trường liên cấp

Những ngày giữa tháng 10/2026, chúng tôi đi khảo sát thực tế tại 7 xã biên giới gồm: Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng, Quốc Việt và Kháng Chiến, cảm nhận đầu tiên là khí thế thi công san ủi mặt bằng các trường phổ thông nội trú liên cấp đang diễn ra rất khẩn trương.

Theo số liệu thống kê, tổng diện tích thu hồi thực hiện 7 dự án trường phổ thông liên cấp là 46,45 ha với gần 200 hộ bị ảnh hưởng.

Ông Lương Trung Thuyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kháng Chiến cho biết: Từ cuối năm 2025, khi chủ trương triển khai đầu tư các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 2 được thông qua, xã đã tổ chức thông tin đến các thôn. Thôn có vị trí xây dựng trường được xã tổ chức riêng một cuộc đối thoại nhằm thông tin chi tiết về quy mô dự án, diện tích dự kiến thu hồi nhằm công khai minh bạch, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Đào đắp vận chuyển đất thừa ra khỏi phạm vi dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Thụy Hùng

Tương tự, tại xã Ba Sơn công tác giải phóng mặt bằng cũng tích cực được triển khai. Ông Vũ Hoà Bình, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Để bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định, xã đã khẩn trương điều chỉnh quy hoạch chung cấp xã, bổ sung kế hoạch sử dụng đất của dự án trường phổ thông nội trú liên cấp để làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cùng đó, xã đã tổ chức họp đối thoại với các hộ bị ảnh hưởng để thông tin về dự án, cơ chế chính sách về bồi thường; tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận cho các hộ bị ảnh hưởng.

Các xã còn lại cũng tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của dự án và đẩy mạnh thông tin về kế hoạch triển khai dự án đến các thôn, qua đó đã tạo được sự đồng thuận rất cao của các hộ bị ảnh hưởng.

Ông Hoàng Văn Thương, trú tại thôn Bản Héc, xã Cao Lộc cho biết: Sau khi được xã thông tin về dự án và gia đình nằm trong diện bị ảnh hưởng, gia đình rất đồng thuận và đã nhận kinh phí tạm ứng hơn 1,2 tỷ đồng; bàn giao hơn 8.400 m2 đất nông nghiệp, để chủ đầu tư triển khai dự án theo kế hoạch.

Tính đến cuối tháng 10/2026, tất cả các trường hợp bị ảnh hưởng bởi các trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2, đã đồng thuận bàn giao 100% diện tích sạch cho chủ đầu tư. Song song với đó, UBND các xã cũng đẩy mạnh công tác di dời các công trình hạ tầng điện, mồ mả ra khỏi phạm vi dự án.

Bà Phù Thị Xuyến, Trưởng thôn Đâng Van, xã Thụy Hùng chia sẻ: Khi có thông tin trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng tại thôn, bà con đều rất phấn khởi, đồng thuận nhận kinh phí bồi thường tạm tính và bàn giao mặt bằng.

Trao đổi về kinh nghiệm thực tiễn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại xã Cao Lộc, ông Hứa Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: UBND xã xác định công tác giải phóng mặt bằng công trình trường liên cấp biên giới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Khó khăn ban đầu là thời gian gấp và liên quan trực tiếp đến đất đai, mồ mả và miếu thổ công của cộng đồng thôn Bản Héc. Giải pháp của chúng tôi là “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa; công khai, minh bạch mọi cơ chế chính sách; lắng nghe tâm tư và giải quyết kịp thời vướng mắc cho người dân. Khi người dân đã hiểu thấu đáo và thấy được trách nhiệm vì cái chung, họ sẵn sàng đồng hành.

Nhờ sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cơ sở cùng sự đồng thuận của người dân, và sự phối hợp sát sao, linh hoạt của chủ đầu tư đã giúp công tác giải phóng mặt bằng đạt tiến độ đề ra.