HĐND TP Hà Nội xem xét cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng đường sắt đô thị

Ngày 2/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân đã chủ trì buổi kiểm tra thực địa và làm việc với các sở, ngành, địa phương cùng các đơn vị liên quan để đánh giá tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho thuê và công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố.