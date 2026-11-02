HĐND TP Hà Nội xem xét cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng đường sắt đô thị
HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo về việc tiếp tục kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, kỳ họp sẽ tiếp tục làm việc trong sáng 4/11/2026. Tại kỳ họp, HĐND thành phố dự kiến xem xét Nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hdnd-tp-xem-xet-co-che-chinh-sach-dac-thu-dau-tu-xay-dung-duong-sat-do-thi-246261102192942153.htm