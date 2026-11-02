Văn phòng bỏ không ở Trung Quốc hóa không gian sống cho giới trẻ

Hoa sen khoe sắc tại Đông Hồ, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 11/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Tân Hoa xã, nơi đây từng là một tòa nhà văn phòng yên ắng, chật vật tìm kiếm khách thuê. Khu nhà này nay đã được chuyển đổi thành cộng đồng dân cư dành cho giới trẻ, nơi họ có thể sinh sống, làm việc và giao lưu.

Nằm ngay cạnh ga tàu điện ngầm đường Maying, khu cộng đồng dành cho giới trẻ này bao gồm 825 căn hộ trang bị đầy đủ nội thất, với diện tích dao động từ 28 đến 69 mét vuông. Dự án này nằm trong nỗ lực của thành phố Vũ Hán nhằm chuyển đổi các tòa nhà thương mại bị bỏ trống thành nhà ở được chính phủ trợ giá, với sự hỗ trợ từ chương trình tái cấp vốn của Trung Quốc.

Một căn hộ dạng gác lửng rộng 40 mét vuông có giá thuê khoảng 2.000 nhân dân tệ (tương đương 7,7 triệu đồng) mỗi tháng. Bên cạnh đó, các hoạt động đa dạng dành cho người trẻ cũng thường xuyên được tổ chức tại các không gian công cộng trong khuôn viên.

Những năm gần đây, nhiều thành phố Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng dư thừa không gian văn phòng, trong khi thanh niên và cư dân mới tại đô thị lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà ở với mức giá hợp lý gần nơi làm việc và thuận tiện cho việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Theo công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield, tỷ lệ văn phòng trống tại 13 thành phố lớn của Trung Quốc đã vượt 25% vào năm 2025.

Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn Trung Quốc cho biết, khoảng 70% thanh niên tại các đô thị và người trẻ ở thành phố lớn của nước này đang phải dựa vào thuê nhà. Nhiều người trong số họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: phải chọn giữa mức giá thuê phải chăng hoặc một vị trí thuận tiện.

Để giải quyết sự bất cập này, năm 2024, Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp cho phép các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương mua lại những bất động sản thương mại đã hoàn thiện nhưng chưa bán được với mức giá hợp lý, sau đó chuyển đổi thành nhà ở được chính phủ trợ giá, thông qua cơ chế hỗ trợ tài chính bằng hình thức tái cho vay.

Cơ quan quản lý nhà ở và tái thiết đô thị Vũ Hán cho biết thành phố này đã tiếp nhận 21 dự án bất động sản thương mại để chuyển đổi công năng, với tổng diện tích sàn khoảng 484.400 mét vuông. Các dự án này dự kiến cung cấp 10.034 căn hộ cho thuê giá rẻ. Trong đó, 14 dự án với hơn 5.300 căn hộ đã đi vào hoạt động, đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 90%.

Vũ Hán có dân số hơn 13 triệu người, là nơi tập trung nhiều trường đại học và các công ty công nghệ, thu hút khoảng 300.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm, nhiều cử nhân chọn ở lại thành phố để làm việc hoặc khởi nghiệp. Tại một tòa nhà được cải tạo ở Quảng trường Guanggu - trung tâm công nghệ của thành phố – các nhà phát triển đã thiết kế những không gian học tập chung, khu vực tập thể dục và phòng thể thao, đồng thời đưa vào sử dụng các robot giao hàng thông minh để mang bữa ăn đến tận cửa cho cư dân.

Liu Ying, một học viên cao học ngành luật tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, đã chuyển đến căn hộ một phòng ngủ ở khu vực này tại Vũ Hán vào tháng 8. Cô trả 2.100 nhân dân tệ (8,1 triệu đồng) mỗi tháng và có thể đến trường đại học bằng xe máy điện trong chưa đầy 10 phút.

Thâm Quyến ở miền Nam Trung Quốc cũng triển khai mô hình nhà ở giá rẻ từ việc chuyển đổi công năng các công trình khác. Tại quận Nanshan của thành phố này, một tòa nhà văn phòng cũ đã được chuyển đổi thành 744 căn hộ, trong đó hơn 80% số căn hộ có diện tích từ 43 đến 60 mét vuông. Các tiện ích đi kèm bao gồm bếp chung, phòng tập thể dục...

Dự án này đạt tỷ lệ lấp đầy 95% trong nửa đầu năm 2026. Các số liệu trên phạm vi toàn quốc cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của bất động sản được cải tạo trong nguồn cung nhà ở cho thuê. Theo nền tảng nghiên cứu thị trường nhà ở China Real Estate Information, các dự án chuyển đổi công năng chiếm 33% tổng số dự án nhà ở cho thuê mới ra mắt trong nửa đầu năm 2026, tăng 7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Theo ghi nhận từ Hội đồng Công nghiệp Căn hộ Cho thuê Trung Quốc, trong cùng giai đoạn này, 16 thành phố được giám sát đã bổ sung hơn 103.625 căn hộ cho thuê, trong đó có khoảng 90.700 căn thuộc diện được chính phủ trợ cấp.