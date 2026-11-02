Trường liên cấp xã Bờ Y chậm thi công do vướng mặt bằng

Dự án "đứng bánh" do vướng mặt bằng

Những ngày cuối tháng 11, thời tiết tại khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng, thuận lợi cho hoạt động xây dựng. Tại công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bờ Y các đơn vị đang tập trung thi công phần móng, gia công cốt thép tại các khối nhà học lý thuyết và nhà bộ môn trung học cơ sở. Một số hạng mục khác như tường rào, cổng ngõ và hệ thống cống ly tâm cũng đang được triển khai.

Ông Trần Minh Quý, đại diện Công ty Cổ phần Trường Long, đơn vị thi công dự án, cho biết nhà thầu bắt đầu triển khai công việc từ ngày 24/9. Để phục vụ thi công, đơn vị đã huy động 3 máy đào, 2 ô tô, 1 máy ủi, 1 xe lu cùng các thiết bị trộn bê tông đến công trường. Tuy nhiên, do mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ nên phạm vi thi công còn hạn chế, chưa thể triển khai đồng loạt các hạng mục theo kế hoạch.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi chậm thi công đồng bộ do vướng mặt bằng.

Theo ông Quý, nhà thầu đang chủ động sắp xếp nhân lực, máy móc để thi công song song các hạng mục có mặt bằng, đồng thời gia công cốt thép và chuẩn bị cống ly tâm nhằm rút ngắn thời gian khi được bàn giao mặt bằng. Đơn vị mong muốn địa phương sớm giải quyết các vướng mắc để có thể tổ chức thi công đồng bộ, bảo đảm tiến độ công trình.

Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi đã chỉ định Công ty Cổ phần Trường Long thực hiện Gói thầu số 02-XL, gồm thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình. Gói thầu có giá trị hơn 186 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 280 ngày.

Dự án được xây dựng trên khu đất quy hoạch khu thể thao trước đây, với tổng diện tích khoảng 5,1 ha. Ngoài phần đất do địa phương quản lý, khu vực triển khai dự án còn có đất sản xuất nông nghiệp của 36 hộ dân. Mặc dù khu đất đã được quy hoạch từ trước, người dân vẫn canh tác ổn định trong nhiều năm do khu thể thao chưa được mở rộng.

Nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công các hạng mục.

Chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp nhận được sự đồng tình của đa số người dân địa phương. Công trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh trên địa bàn, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em thuộc các hộ nghèo. Tuy nhiên, quá trình giải phóng mặt bằng phát sinh vướng mắc khi một số hộ dân chưa thống nhất với mức bồi thường đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi.

Đến nay, mới có 8/36 hộ dân bàn giao mặt bằng, với diện tích khoảng 2,4 ha. Theo mức giá đang áp dụng tại địa phương, đất nông nghiệp trong khu vực có giá 53.000 đồng/m². Một số hộ dân cho rằng mức bồi thường này còn thấp so với giá thị trường nên kiến nghị cơ quan chức năng xem xét tăng mức hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Khẩn trường đền bù, đẩy nhanh thi công

Theo UBND xã Bờ Y, hiện xã đang phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét cơ chế bồi thường phù hợp. Địa phương cũng tiến hành rà soát quỹ đất nông nghiệp có vị trí tương đồng để đề xuất phương án bồi thường bằng đất đối với các hộ bị thu hồi đất.

Ông Trần Sỹ Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Bờ Y, cho biết địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất, nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với 10 hộ dân đã xây dựng nhà ở và sinh sống lâu năm trong khu vực dự án, xã đang rà soát, xem xét, giải quyết cụ thể từng trường hợp theo quy định.

Đến nay, mới có 8 trong tổng số 36 hộ dân bị ảnh hưởng bàn giao mặt bằng, khiến nhà thầu chưa thể triển khai đồng loạt các hạng mục, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Trong số 10 hộ này, có 2 hộ xây dựng nhà ở trước năm 2014 nhưng hiện không còn đất ở tại vị trí khác. Địa phương đang thực hiện các thủ tục bồi thường, đồng thời xác định phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với những hộ đủ điều kiện.

Đến nay, xã đã giới thiệu vị trí đất cho một hộ gia đình và hộ này cơ bản thống nhất với phương án. Địa phương đang chờ phê duyệt quyết định để thực hiện bàn giao đất. Đối với hộ còn lại, xã tiếp tục tìm kiếm vị trí phù hợp với nguyện vọng của gia đình.

Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại xã Bờ Y có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ dự án, nhất là trong bối cảnh tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai xây dựng đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh triển khai xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp. Trong đó, 4 trường tại các xã Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong, với tổng mức đầu tư gần 890 tỷ đồng, đã được đưa vào giảng dạy trong năm học 2025–2026.

Năm trường còn lại tại các xã Bờ Y, Ia Đal, Ia Tơi, Đăk Long và Đăk Plô có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, hiện đang được triển khai thi công. Các đơn vị đã tổ chức san ủi mặt bằng, định vị công trình, huy động nhân lực và phương tiện để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại xã Bờ Y đang trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Ông Võ Đại Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án Tây Quảng Ngãi, cho biết Ban đang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai đồng loạt các hạng mục. Ban đề nghị UBND xã Bờ Y tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao toàn bộ diện tích đất phục vụ dự án.

Công ty Cổ phần Trường Long thực hiện Gói thầu số 02-XL đã tập kết vật liệu, trang thiết bị thi công đầy đủ.

Theo ông Tân, các đơn vị thi công tại những địa phương khác đều đã triển khai xây dựng trường học. Riêng tại xã Bờ Y, nếu việc bàn giao mặt bằng tiếp tục chậm trễ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự án. Đây cũng là vấn đề đã được đặt ra từ giai đoạn 1, do đó cần được địa phương khẩn trương giải quyết.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bờ Y là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục tại khu vực biên giới. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của chủ đầu tư và nhà thầu trong tổ chức thi công, việc tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng là yêu cầu cấp thiết.

Khi có mặt bằng sạch, nhà thầu mới có điều kiện huy động tối đa nhân lực, máy móc, triển khai đồng loạt các hạng mục, góp phần bảo đảm tiến độ và sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh địa phương.