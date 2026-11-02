Cầu Bà Dạt 2: Thêm kết nối, mở không gian ven sông Nam Rạch Chiếc

Lễ động thổ cầu Bà Dạt 2 vừa diễn ra tại Palm City (phường Bình Trưng, TP.HCM), với sự tham dự của đại diện các đơn vị liên quan, cư dân, đối tác và khách hàng. Công trình bổ sung kết nối giao thông Nam Rạch Chiếc, liên thông không gian công cộng ven sông với khu dân cư hiện hữu.

Lãnh đạo phường Bình Trưng và Hướng Việt Properties tham dự lễ động thổ cầu Bà Dạt 2.

Cầu Bà Dạt 2 dài khoảng 38 m, rộng 12 m, gồm 3 nhịp, 2 làn xe; tổng mức đầu tư khoảng 124 tỷ đồng. Dự án gồm cầu, đường mới dài khoảng 445 m, rộng 12 m, kè kết hợp lối đi bộ dài khoảng 355 m cùng hạ tầng kỹ thuật. Thoát nước, chiếu sáng và cây xanh được đầu tư, phục vụ lưu thông, chỉnh trang.

Cầu bổ sung tuyến đi lại giữa khu dân cư hiện hữu với Nam Rạch Chiếc, trong đó có Palm City. Khi hoàn thành, dự kiến tạo thuận lợi tiếp cận đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và nút giao An Phú.

Cầu và tuyến đường được kỳ vọng hạn chế chia cắt giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại khi Nam Rạch Chiếc phát triển. Dự án còn kết hợp kết nối với cảnh quan, không gian cộng đồng.

Phối cảnh cầu Bà Dạt 2 với quy mô 2 làn xe, kết hợp các hạng mục đường giao thông và cảnh quan ven sông.

Kè, lối đi bộ, cây xanh và chiếu sáng chỉnh trang ven sông, tạo thêm nơi đi bộ, thư giãn, sinh hoạt ngoài trời.

Tuyến từ Palm City sang bờ đối diện được định hướng mở rộng tiếp cận cảnh quan ven sông. Liên kết cảnh quan hiện hữu, nơi đây có thể thêm lựa chọn vận động, nghỉ ngơi, giao lưu cho cư dân lân cận.

Ở Palm City, hạ tầng và không gian công cộng song hành: hạ tầng phục vụ di chuyển, liên kết phân khu cùng không gian xanh, tiện ích đem lại trải nghiệm gần thiên nhiên.

Ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc điều hành mảng kinh doanh bất động sản nhà ở cao tầng, Hướng Việt Properties, chia sẻ: “Với vai trò đơn vị phát triển Palm City, chúng tôi xác định việc hoàn thiện hạ tầng phải gắn với những lợi ích thiết thực cho cư dân: đi lại thuận tiện hơn, tiếp cận không gian xanh dễ dàng hơn và có thêm nơi sinh hoạt cộng đồng. Cầu Bà Dạt 2 cùng các hạng mục cảnh quan, tiện ích ven sông là một phần trong định hướng đó, phục vụ cộng đồng hiện hữu và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của khu đô thị.”

Palm City rộng 30,6 ha tại khu Nam Rạch Chiếc, phường Bình Trưng, TP.HCM. Từ khi tái khởi động tháng 6.2026, khu đô thị triển khai nhà ở, hạ tầng và không gian công cộng. Palm River, phân khu căn hộ cao tầng ven sông, khởi công giữa năm 2026. Công viên và đường chạy bộ ven sông hiện đang được triển khai. Cầu Bà Dạt 2 là dự án tiếp nối đầu tư phục vụ cư dân.

Cầu dự kiến hoàn thành quý IV.2027. Khi khai thác, công trình bổ sung kết nối cho Palm City và khu dân cư lân cận, hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở thêm không gian công cộng tại khu vực Nam Rạch Chiếc.