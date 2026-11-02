Hà Nội dự kiến xem xét 2 nghị quyết liên quan đến đầu tư đường sắt đô thị và các dự án nhà ở vào ngày 4/11 tới

Toàn cảnh kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hà Nội khóa XVII diễn ra ngày 28/10 - Ảnh: dbndhanoi.gov

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội dự kiến xem xét Nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.

Trước đó, trong phiên họp ngày 28/10/2026, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua 20/22 nghị quyết thuộc 4 nhóm nội dung lớn: phát triển đô thị và hạ tầng chiến lược; kinh tế, ngân sách, đầu tư công và năng lượng sạch; văn hóa, thể thao, dân số và an sinh xã hội; cùng các cơ chế, chính sách và vấn đề thuộc thẩm quyền. Riêng 2 nghị quyết trên, do một số nội dung chưa được giải trình, làm rõ đầy đủ, HĐND Thành phố dự kiến tiếp tục xem xét trong thời gian kéo dài kỳ họp.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban đô thị về dự thảo Nghị quyết quy định về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện nay, 05 tuyến đường sắt đô thị được đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô và Nghị quyết số 188/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; các quy định tại Luật Đường sắt, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan.

Tuy nhiên, với tính chất quy mô dự án đặc biệt (lớn nhất từ trước đến nay), áp dụng hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay với tiến độ theo chỉ đạo cấp có thẩm quyền rất khẩn trương. Do vậy, việc xây dựng Nghị quyết nhằm tạo dựng các cơ chế chính sách đặc thù, chưa có tiền lệ và chưa có quy định, để tạo cơ sở pháp lý, đồng thời, giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn đáp ứng tiến độ đầu tư xây dựng là cần thiết.

Nội dung dự thảo Nghị quyết là các cơ chế thí điểm áp dụng cho dự án đầu tư xây dựng 05 tuyến dự án đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố với thời gian thí điểm của chính sách là 05 năm, cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển Thủ đô theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thành ủy Hà Nội. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra nhận định đây là nội dung phức tạp, chưa có tiền lệ, đối tượng áp dụng chính sách sẽ sử dụng nguồn lực ngân sách rất lớn. Vì vậy, cần nghiên cứu kỹ, bổ sung chính sách chi tiết, cụ thể để kiểm soát nguồn lực, kiểm soát chi phí, cơ chế bảo lãnh tạm ứng, thu hồi vốn tạm ứng… để đảm bảo không thất thoát, lãng phí; kiểm soát được việc tạm ứng, thanh toán, đồng thời với kiểm soát chi tiết từng điều khoản hợp đồng, tiến độ, khối lượng triển khai thực hiện và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.

Ngoài ra, đối với việc chuyển giao công nghệ, cần có quy định ngay từ bước lựa chọn công nghệ, nhà thầu cung cấp, trong đó, xác định rõ danh mục, phạm vi công nghệ cần chuyển giao, lộ trình thực hiện, quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm và biện pháp xử lý trong trường hợp không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ cam kết chuyển giao công nghệ. Đồng thời, cần tính toán phương án quản lý vận hành sau đầu tư…

Có 11 dự án được đề nghị đưa ra khỏi Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn Thành phố - Ảnh: trích phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị quyết

Còn với Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP. Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách cho biết: HĐND Thành phổ đã ban hành 02 Nghị quyết thông qua danh mục 298 khu đất dự kiến thực 2 hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố với tổng diện tích là 1.530,4ha. Đến nay, có 67 dự án đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, 51 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư, 163 khu đất/dự án đang triển khai cần tiếp tục đôn đốc thực hiện.

Trên cơ sở rà soát thực tiễn, UBND Thành phố đã kiến nghị HĐND Thành phố đưa ra khỏi danh mục đối với 11 khu đất với tổng diện tích khoảng 92,2ha, đồng thời bổ sung vào danh mục 02 khu đất tại Sóc Sơn và Yên Viên với tổng diện tích khoảng 45,5ha, đây là 2 khu nhà ở dành cho cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên Quốc phòng.

Đối với các dự án còn lại, UBND Thành phố chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá tình trạng dự án, căn cứ pháp lý và nguyên nhân, lý do đưa ra khỏi danh mục.

Tại kỳ họp thứ bảy kéo dài, HĐND Thành phố cũng xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố, gồm: Tờ trình về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn một số xã, phường theo Nghị quyết số 44 của HĐND Thành phố; Tờ trình về việc điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954. Đồng thời, xem xét báo cáo về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn trên địa bàn Thủ đô liên quan đến ùn tắc giao thông.