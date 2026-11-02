Ông Đinh Văn Nơi: Xem xét hỗ trợ nhà tình thương cho người bán vé số khuyết tật nhận đất tái định cư

Ông Đinh Văn Nơi trao đổi và hứa xem xét cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho anh Doãn Ngọc Cao.

Trước đó, tại Khu tái định cư An Thới, nằm cạnh đường ĐT.975 và tuyến đường sắt nhẹ (LRT) đầu tiên của Phú Quốc, bên một góc đường, anh Doãn Ngọc Cao ngồi trên chiếc xe ba bánh, phía sau cắm những kẹp vé số đi bán dạo. Anh Cao vừa tranh thủ bán vé số vừa tới để chờ nhận nền tái định cư.

Hơn 20 năm trước, một biến cố khiến đôi chân anh Cao bị thương tật, không thể đi lại bình thường. Từ đó, chiếc xe ba bánh trở thành phương tiện mưu sinh, theo anh khắp các nẻo đường bán vé số để nuôi hai con khôn lớn.

Mảnh đất hơn 84m² của gia đình anh tại Khu 7 Bãi Đất Đỏ nằm trong diện thu hồi để triển khai các công trình phục vụ APEC 2027. Sáng 1/11, anh đến từ sớm để nhận nền tái định cư.

Ông Đinh Văn Nơi dừng lại hỏi chuyện anh Doãn Ngọc Cao bên chiếc xe ba bánh bán vé số. (Ảnh: Thiên Sơn)

Đưa ngay vào danh sách rà soát hỗ trợ

Trên đường vào dự lễ, đoàn lãnh đạo địa phương nhìn thấy anh Cao nên dừng lại thăm hỏi. Sau khi nghe anh Cao kể về tình trạng sức khỏe và khó khăn kinh tế, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, đề nghị các đơn vị liên quan tìm phương án ghi nợ tiền sử dụng đất đối với nền tái định cư, để gia đình có thể ổn định chỗ ở trước mắt.

Đồng thời, ông Nơi cũng yêu cầu các đơn vị ghi tên anh Cao vào danh sách rà soát hỗ trợ nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, giao các ban, ngành, đoàn thể xem xét phương án hỗ trợ phù hợp.

“Anh yên tâm. Trước mắt cứ nhận đất nền, sau này (địa phương - PV) sẽ cố gắng xem xét cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho anh”, ông Nơi động viên, dặn cán bộ đi cùng hỗ trợ kịp thời cho gia đình anh Cao.

Anh Doãn Ngọc Cao trên chiếc xe vé số tới nhận nền tái định cư từ sớm.

Nghe những lời chia sẻ ấy, anh Cao không giấu được niềm vui và mong nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, địa phương. Vì với anh, có nền đất mới nhưng nỗi lo lớn nhất của gia đình vẫn là tiền dựng nhà. Hiện mỗi tháng, anh nhận trợ cấp khuyết tật 750.000 đồng. Thu nhập từ việc bán vé số cũng bấp bênh, phụ thuộc thời tiết và lượng khách mua.

“Vé số thì bán cũng thất thường, mưa gió sẽ bán được ít vì khó đi lại nhiều nơi. Giờ tính chuyện tài chính để cất nhà cũng hơi khó khăn”, anh Cao chia sẻ. Anh cũng vui mừng khi được chuyển đến nơi ở mới gần khu dân cư cũ, thuận tiện cho việc đi lại và mưu sinh.

Xung quanh anh, hàng trăm hộ dân đã có mặt từ sớm để chờ nhận quyết định giao nền. Trước mắt họ là những lô đất được san lấp bằng phẳng, cắm mốc rõ ràng, các tuyến đường thẳng tắp, vỉa hè lát đá và hàng cây xanh mới trồng.

Khu tái định cư An Thới có diện tích gần 24ha, quy mô 1.200 nền. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, gồm giao thông, điện, nước và viễn thông ngầm, đất trường học, công viên.

Anh Doãn Ngọc Cao là người đầu tiên được hỗ trợ lên sân khấu nhận sổ hồng đất tái định cư.

Khu tái định cư nằm cạnh đường ĐT.975, tuyến đường đang được mở rộng lên 10 làn xe, cùng tuyến LRT. Đặc biệt, vị trí này chỉ cách khu dân cư cũ hơn 1km, giúp người dân thuận tiện đi lại, sinh hoạt và duy trì các mối quan hệ cộng đồng.

Có mặt tại buổi bàn giao nền, ông Võ Tấn Tườn, người cùng xóm cũ với anh Cao, cho biết gia đình ông đã sinh sống tại khu vực Bãi Đất Đỏ từ năm 1997. Nơi ở cũ sát biển, đường vào nhà chỉ là con hẻm bê tông nhỏ, hai bên những mái nhà thấp. "Bà con ra khu tái định cư khang trang, rộng rãi, đường thông, hè thoáng hơn nhiều so với nơi ở cũ, tôi rất mừng và mãn nguyện”, ông Tườn nói.

Khoảnh khắc ông Đinh Văn Nơi trao sổ cho anh Doãn Ngọc Cao.

Quan tâm từng hoàn cảnh sau tái định cư

Tại lễ bàn giao nền tái định cư, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho biết, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là một trong những nhiệm vụ then chốt, quyết định tiến độ triển khai các công trình phục vụ APEC 2027.

Theo ông Tùng, việc người dân rời bỏ ngôi nhà đã gắn bó nhiều năm, cùng những kỷ niệm và tình làng nghĩa xóm để chuyển đến nơi ở mới không phải điều dễ dàng. Vì vậy, chính quyền địa phương cần quan tâm, đồng hành và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Rà soát cụ thể từng hoàn cảnh, quan tâm gia đình chính sách, người cao tuổi và những hộ có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ thiết thực; hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định sinh kế tại nơi ở mới.

Ông Võ Tấn Tườn chống nạng đi nhận quyết định phân nền đất tái định cư.

Không thể tự di chuyển bình thường, anh Doãn Ngọc Cao được ban tổ chức bố trí người hỗ trợ từ xe ba bánh vào khu vực làm lễ. Khi phần trao quyết định bắt đầu, anh là một trong những hộ đầu tiên được mời lên sân khấu và nhận quyết định giao đất từ ông Đinh Văn Nơi.

Cầm tập hồ sơ trên tay, anh chậm rãi đọc từng trang. Nền tái định cư rộng hơn 84m², nằm gần đường ĐT.975. Đất cũ gia đình nhường lại sẽ trở thành một phần của quần thể công trình phục vụ APEC 2027.

Tuy nhiên, có nền đất không đồng nghĩa tất cả hộ dân đều có thể lập tức xây nhà. Tương tự anh Cao, gia đình ông Võ Tấn Tườn cũng đang loay hoay với bài toán kinh phí dựng nhà mới.

Mang tật ở chân từ năm 4 tuổi, ông Tườn dành phần lớn cuộc đời bám biển nuôi các con trưởng thành. Sau nhiều năm mưu sinh, giờ ông chỉ mong có nhà mới để ổn định.

“Nếu Nhà nước có tấm lòng chiếu cố đến bản thân tôi và gia đình, hỗ trợ cất nhà tình thương thì tôi rất cảm ơn”, ông Tườn bày tỏ.

Ghi nhận hoàn cảnh gia đình ông Võ Tấn Tườn và một số gia đình khó khăn khác, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đã yêu cầu chính quyền địa phương quan tâm, rà soát để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

“Gia đình nào còn khó khăn cần mạnh dạn trao đổi với chính quyền để cùng xem xét hỗ trợ theo quy định”, ông Tùng nhắn gửi người dân.

Khu tái định cư APEC nằm sát đường tỉnh 975 và đường tàu điện nhẹ LRT.