Gỡ từng nút thắt mặt bằng, khơi thông tiến độ trục Quốc lộ 1A

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng trục không gian Quốc lộ 1A - Ảnh minh họa

Đồng thuận từ người dân, khơi thông tiến độ dự án

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A là một trong những công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn đang được Hà Nội tập trung triển khai. Để bảo đảm tiến độ, UBND 18 xã, phường trên địa bàn thành phố đang khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất.

Với dự án trải rộng trên nhiều địa bàn, việc phối hợp giữa các xã, phường, chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn giữ vai trò quan trọng. Tiến độ từng khu vực cần được cập nhật để xử lý vướng mắc về nguồn gốc đất, bồi thường và tái định cư. Cách làm giúp người dân nắm rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ và lộ trình thực hiện.

Tại phường Hoàng Liệt, việc chi trả bồi thường được triển khai theo từng đợt. Ngày 31/10, UBND phường tổ chức chi trả hơn 109,6 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 14 hộ gia đình thuộc phạm vi dự án trục không gian Quốc lộ 1A.

Trong số các hộ nhận tiền đợt này, bà Thuyết Vân, trú tại ngõ 172 đường Ngọc Hồi, được bồi thường hơn 5 tỷ đồng đối với 50 m² đất và căn nhà 4 tầng.

Gia đình bà Đỗ Thị Nhị, trú tại số 158 Quốc Bảo, đã nhận tổng số tiền bồi thường và tiền thưởng bàn giao mặt bằng đúng lộ trình hơn 9,9 tỷ đồng cho diện tích 49,3 m² đất.

“Gia đình tôi cũng bồi hồi vì xa ngôi nhà đã ở mấy chục năm, nhưng đây là dự án vì lợi ích chung nên gia đình đã tự nguyện bàn giao”, bà Nhị chia sẻ.

Sự đồng thuận của người dân là điều kiện quan trọng để GPMB thuận lợi. Do việc bàn giao ảnh hưởng trực tiếp đến nơi ở và sinh kế, địa phương cần công khai thông tin, giải thích chính sách và kịp thời giải quyết kiến nghị.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, khẳng định GPMB là nhiệm vụ khó khăn nhưng có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thực hiện dự án. Phường cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân trong toàn bộ quá trình, đồng thời đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh việc chi trả các đợt tiếp theo. Đến nay, đã có thêm 17 phương án bồi thường được phê duyệt.

Bám sát từng hộ, tháo gỡ vướng mắc để bàn giao mặt bằng

Tại phường Yên Sở, căn nhà khoảng 100 m² nằm ngay mặt đường Ngọc Hồi của gia đình bà Nguyễn Thị Hương vừa là nơi sinh sống hơn 60 năm, vừa là địa điểm kinh doanh chính của gia đình. Khi biết phần lớn diện tích căn nhà nằm trong phạm vi thu hồi đất để thực hiện dự án, bà Hương đã đồng thuận di dời, bàn giao mặt bằng. Gia đình bà là một trong những hộ đầu tiên tại phường tự nguyện bàn giao đất.

Đoạn tuyến dự án trục không gian Quốc lộ 1A đi qua phường Yên Sở dài khoảng 1,6 km, với diện tích đất cần thu hồi khoảng 84.000 m², liên quan đến 14 tổ chức và 171 hộ gia đình.

Ông Nguyễn Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở cho biết, đối với 14 tổ chức, tương ứng gần 76.000 m² đất, các đơn vị đã nhận tiền bồi thường và đang tiến hành phá dỡ để bàn giao mặt bằng cho UBND phường. Đối với 171 hộ gia đình, phương án bồi thường đã được phê duyệt. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 15/11, phường sẽ tiến hành chi trả tiền và tập trung triển khai công tác phá dỡ.

Để bảo đảm tiến độ, phường Yên Sở phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động lực lượng bám sát địa bàn và theo dõi từng phần việc. Những khó khăn phát sinh được tổng hợp, phối hợp xử lý để bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.

Theo ông Long, thành phố đã tạo điều kiện và tháo gỡ các vướng mắc về chính sách, chế độ GPMB cho dự án. Trên cơ sở đó, phường tập trung tuyên truyền, vận động người dân, đẩy nhanh việc xác nhận nguồn gốc đất và linh hoạt áp dụng các phương án tái định cư, với mục tiêu bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, hạn chế thiệt thòi khi phải di dời.

Thực tế tại Hoàng Liệt và Yên Sở cho thấy, tiến độ GPMB phụ thuộc cả vào hồ sơ, kinh phí và cách địa phương giải quyết vướng mắc của từng hộ. Với người dân, việc bàn giao đất đồng nghĩa với thay đổi nơi ở, sinh kế hoặc địa điểm kinh doanh; vì vậy, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cần được triển khai rõ ràng, kịp thời, đúng quy định.

Không chỉ tại hai phường này, các địa phương có đất nằm trong phạm vi dự án trục không gian Quốc lộ 1A cũng đang tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB. Huy động lực lượng, theo dõi tiến độ và tháo gỡ vướng mắc là những yếu tố quan trọng để bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch. Cùng với quyết tâm của chính quyền, sự đồng thuận của người dân và việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ bị ảnh hưởng sẽ góp phần quyết định tiến độ thực hiện công trình hạ tầng giao thông này.