Hà Nội triển khai hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị

Một góc thành phố Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Công văn số 6035/UBND-NNMT ngày 30/10/2026 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg ngày 17/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính được giao chủ trì cập nhật, kết nối liên thông dữ liệu các dự án vào hệ thống dữ liệu quản lý về đầu tư theo quy định của pháp luật; thực hiện các nội dung liên quan đến áp dụng khung tiêu chuẩn quản trị.

Cùng với đó, Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét nguồn lực tài chính, khả năng cân đối ngân sách nhà nước theo phân cấp và các cơ chế huy động nguồn lực tài chính khác để thực hiện các chương trình, dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và các hoạt động liên quan.

Sở cũng phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia ý kiến về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách và các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định pháp luật.

Trong công tác quản lý, Sở Tài chính thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn của tổ chức đánh giá độc lập theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc duy trì các tiêu chí đối với dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn.

Bên cạnh nhiệm vụ của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và ủy ban nhân dân cấp xã tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố công bố định kỳ vào ngày 30/6 và 31/12 hằng năm danh sách dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

Các Sở: Công thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ Hà Nội được giao triển khai Quyết định theo lĩnh vực quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện các tiêu chí liên quan đến năng lượng, công nghiệp, xây dựng, hạ tầng, khoa học và công nghệ; đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc xác định và duy trì tiêu chí của các dự án.

Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến quy định đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các tổ chức liên quan trên địa bàn; phối hợp rà soát, theo dõi tình hình thực hiện các dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị; kịp thời cung cấp thông tin và phối hợp kiểm tra, giám sát khi có yêu cầu.